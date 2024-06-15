範長江行動”啟動　逾百港生北上交流

圖：由香港大公文匯傳媒集團主辦的“2024範長江行動”昨日舉行啟動禮。 中評社北京6月15日電／據大公報報導，由香港大公文匯傳媒集團主辦的“2024範長江行動”啟動禮昨日舉行，逾百位香港學生將於今個暑假兵分六路赴內地交流及採訪，透過實地考察與寫作，親身體驗和記錄祖國的發展脈動。參與的學生對行程充滿憧憬與好奇，希望把握這次機會，領略祖國大好河山，探尋歷史遺跡，並且深入瞭解傳媒行業。



香港大公文匯傳媒集團副董事長、總編輯張國義，民政及青年事務局副局長梁宏正擔任主禮嘉賓並致辭，並與中央政府駐港聯絡辦青年工作部副部長萬寧，立法會議員、青年發展委員會委員及民族自豪感及國民身份認同行動小組召集人林琳，山西省政協委員、香港太古集團公共事務董事唐偉邦等主禮嘉賓，一起向即將出發的學生頒授了代表六條行動路線的旗幟。＼大公報記者 吳俊宏（文） 林少權（圖）



新增“山東行”和“福建行”路線



“2024範長江行動”採訪路線由“內蒙古行”“中原行”“甘肅行”“江西行”四條經典路線擴充為六條，新增了“山東行”和“福建行”，共有來自15所高校的百餘位香港學生參與。



張國義寄語用腳步丈量青春



張國義致辭表示，今年，“範長江行動”揚帆再起航。未來三個月，同學們將前往河南探尋黃河流域上下五千載文明；穿越甘肅感受古今絲綢之路的日新月異；深入江西學習革命老區的紅色精神；遠赴內蒙古體驗馬背上民族的熱情豪邁；走訪山東見證製造業發展的澎湃動能。其中，“福建行”的一大亮點就是學子們將分兩條線路行走，沿著習近平總書記當年在閩工作、生活、奮鬥的足跡深入採訪。他期待同學們在實地走訪中感悟思想偉力、汲取真理力量，同時也通過圖文並茂的報導向香港及海外讀者展示，福建各地如何奮力將總書記擘畫的“新福建宏偉藍圖”轉化為美好現實。同時，他也期待同學們在接下來的行程中，走訪歷史文化古蹟，感知當地風土人情，領略華夏山河如畫，瞭解國家發展歷程，在行走中收穫體驗，在體驗中淬煉意志，以祖國大地為廣闊課堂，用腳步丈量青春，用熱血鑄就夢想。

