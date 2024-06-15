國會山暴亂三年後　特朗普“故地重游”

圖：特朗普（中）13日現身國會山，共和黨議員鼓掌歡迎。＼路透社 中評社北京6月15日電／據大公報報導，美國前總統特朗普13日重返國會山，受到參眾兩院共和黨人熱烈歡迎。這是特朗普自2021年1月6日國會暴亂以來首次“故地重游”。共和黨議員們為14日年滿78歲的特朗普送上蛋糕，上面插著代表“45”和“47”兩個數字的蠟燭，象徵身為美國第45屆總統的特朗普即將成為第47屆總統。民主黨對此大為不滿，眾議院前議長佩洛西稱，特朗普煽動了國會暴亂，如今“回到了犯罪現場”。



【大公報訊】《華爾街日報》稱，特朗普13日重返國會山時情緒高漲，甚至有些得意忘形。他與共和黨議員們講著笑話、討論競選策略，憧憬在11月大選中獲勝。參議員們為他送上生日蛋糕，眾議員們合唱《生日快樂歌》。特朗普宣稱：“我們的國家正在衰落，正在被全世界嘲笑……我們將迅速扭轉這種局面，民調似乎對我們非常有利。”益普索13日公布的最新民調顯示，如果立即舉行大選，41%的登記選民會投票給特朗普，39%會投給現總統拜登。



負責調查國會暴亂事件的眾議院特別委員會主席、民主黨眾議員湯普森指責特朗普“煽動了一場玷污國會大廈的致命叛亂”。湯普森說：“特朗普怎麼敢在這裡露面？眾所周知，他不尊重民主，但國會共和黨人卻允許他大搖大擺地走進來。”佩洛西亦猛烈抨擊特朗普，稱他返回國會山如同罪犯重返犯罪現場。



黨內大佬與特朗普和好



特朗普不久前被裁定在“封口費”案中犯有34項重罪，具體量刑將於7月11日公布。但多項民調顯示，這一判決結果並未動搖共和黨選民對他的支持。包括參議院共和黨領袖麥康奈爾在內的部分共和黨人此前曾在國會暴亂問題上抨擊特朗普，但如今也換了一副嘴臉。美媒指出，特朗普13日與麥康奈爾的會面，或許是他在黨內東山再起的最明顯標誌。



麥康奈爾13日與特朗普握手、碰拳，並表示：“我們的會面非常積極，很多人向他起立鼓掌。”曾投票支持認定特朗普煽動叛亂的路易斯安那州參議員卡西迪亦與其“和解”。卡西迪說：民調顯示特朗普有望成為下一任總統，所以你必須與他合作。特朗普還試圖調解眾議院共和黨人之間的矛盾。他以開玩笑的語氣說，佐治亞州眾議員格林應該對眾議院議長約翰遜好一點。格林上月曾試圖將約翰遜趕下議長之位，但沒有成功。

