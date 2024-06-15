﻿烏和平峰會今登場　料難有實質成果

圖：一名烏克蘭士兵在哈爾科夫前線發射炮彈。／美聯社 中評社北京6月15日電／據大公報報導，烏克蘭和平峰會將於6月15日至16日在瑞士盧塞恩湖畔舉行。主辦國瑞士稱，峰會旨在啟動烏克蘭和平進程。不過，俄羅斯並未受邀參會，而且部分國家派出參會的官員級別不如預期，輿論認為，該峰會難以實現烏克蘭企圖孤立俄羅斯的目標。俄總統普京14日表示，“北約式外交”正在起反效果。他提出，只要烏軍從烏東四個加入俄聯邦的地區撤軍，俄方將立即停火並開啟談判。



【大公報訊】剛剛在意大利出席G7峰會的法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、英國首相蘇納克、日本首相岸田文雄及加拿大總理特魯多等國家領導人，將前往瑞士出席烏克蘭和平峰會。



但美國總統拜登選擇返回美國和前總統奧巴馬及一眾荷里活明星一起參加競選籌款活動，美國副總統哈里斯和國家安全事務助理沙利文將出席和平峰會。



俄：烏軍撤出烏東四地 即啟談判



不過，除了上述西方國家外，與俄羅斯關係相對友好的國家，土耳其和匈牙利只會派出外交部長與會。印度方面表示將派出“適當級別”的官員參會。菲律賓、新加坡和泰國選擇派遣副部長級別的官員出席。



中國外交部發言人林劍14日表示，中方一直就辦會問題，同包括瑞士、烏克蘭在內的有關各方保持密切溝通，鼓勵會議邀請各方平等參與、公平討論所有方案。中方和巴西上月就推動政治解決烏克蘭危機達成六點共識，已經得到超過100個國家的積極回應，反映了國際社會普遍期待，中方歡迎更多國家支持並加入“六點共識”。



鑒於俄烏衝突的當事方俄羅斯並未受邀參會，外界對峰會成果期待本就有限。觀察人士指出，這次烏克蘭和平峰會的最大看點落在“誰來誰不來”上，也就是各國在俄烏衝突問題上如何選邊站隊。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈日前表示，沒有俄羅斯的參與，烏克蘭和平問題談判將是一條“不歸路”；該峰會的主要目標是向俄羅斯發出最後通牒。

