中評社北京6月15日電／網評：香港法治“金字招牌”無可撼動



來源：大公報 作者：陳 鋒



國務院港澳事務辦公室昨日再度發表“港澳平”文章，就前香港非常任法官Jonathan Sumption（岑耀信）對香港法治的抹黑作出辛辣的批評，一句“其言語間充斥的那種自命不凡、高人一等的傲慢，讓人聞到那種腐朽頑結的老殖民主義的酸臭氣”，道出了此次事件的本質。事實上，不論美英當局如何抹黑香港，也改變不了國際社會對香港法治“金字招牌”的認同和支持。岑耀信之流的言論，除了自證背棄原則、出賣專業之外，徒增世人笑柄。



日前，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見了香港特區政府律政司副司長張國鈞一行。夏寶龍主任強調：中央將堅決維護香港的法治尊嚴和法官尊嚴，堅決支持香港法院依法獨立進行審判，堅決保障香港法官和司法人員的合法權益。這“三個堅決”向外界發出了強烈的信號，體現了中央的鮮明態度，也是向那些試圖抹黑香港法治、恐嚇香港法官、破壞香港法院獨立審判的政治勢力，發出的嚴重警告。



“港澳平”早前發表的文章題為“甘當英國政治操弄工具的自貶自辱自損”的文章，到昨日的“二評”題為“嗡嗡蠅聲擾動不了人們對香港法治的堅定信心”，相信未來還會有“三評”或更多。系列評論文章態度鮮明，邏輯嚴謹，層層遞進。如果說“一評”是揭開岑耀信虛偽的本質，那麼“二評”則是道出了不論外部勢力如何抹黑香港都將是徒勞，香港法治堅如磐石的客觀事實。



法官無懼壓力堅定維護法治



法官是香港普通法制度的核心，也正因如此，美西方勢力千方百計意圖醜化、“污名化”香港法官。但如果以為法官會因這些壓力而放棄法治精神，那麼美西方勢力也太高估自己。

