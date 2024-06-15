中評社北京6月15日電／網評：歐盟對華關稅壁壘是保護主義昏招



來源：大公報 作者：宇 文



歐盟保護主義的靴子落地。當地時間12日，歐盟委員會表示，從下月起對從中國進口的電動汽車額外徵收最高38.1%的額外關稅，其中對比亞迪加征17.4%的稅率、吉利汽車的稅率是20%、上汽集團的稅率為38.1%。



按照歐盟委員會的說法，對於其他未被抽樣但配合調查的企業，統一加征21%的稅率，針對未配合調查的企業，加稅率為38.1%。至於在中國生產電動汽車的美歐企業，如特斯拉和寶馬，則被視為合作公司，也會加征一定關稅。



歐盟委員會的關稅壁壘，蘊含著歐盟的政治算計與心機。美國早前宣布，8月1日起對中國進口電動汽車關稅，從25%提升至100%，此番歐盟對中國電動汽車關稅政策，自是追隨美國的佐證。



歐盟追隨美國，不僅衝淡歐盟關稅壁壘的合理性，也暴露了歐盟缺乏戰略自主。歐盟把綠色發展喊得震天響，把自由貿易奉為圭臬，對中國電動汽車加征關稅更顯歐盟虛偽和乏自信，也是歐盟祭出的保護主義昏招。



對歐車企傷害遠大於收益



作為世界上老牌資本主義國家聯合體，歐盟當曉得“政治正確”的貿易保護主義只會變成毫無意義的“主義”，而無法解決歐盟新能源汽車產業的結構性問題，而不能保護歐盟散亂乏力的電動汽車產業。

