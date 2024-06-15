蘇丹武裝部隊稱打死快速支援部隊指揮官

中評社北京6月15日電／據央視新聞：蘇丹武裝部隊當地時間14日發表聲明稱，當天上午，快速支援部隊繼續對蘇丹西部北達爾富爾州首府法希爾市展開襲擊。蘇丹武裝部隊及其同盟武裝阻止了這一進攻，並造成快速支援部隊上百名士兵死傷，破壞並繳獲了多台作戰車輛。在法希爾市南部的交火中，蘇丹武裝部隊打死了快速支援部隊的指揮官阿里·亞古布·吉布里爾。



有消息稱，吉布里爾是快速支援部隊在法希爾市作戰的指揮官，此前他曾是中達爾富爾州的部落武裝領袖。吉布里爾對快速支援部隊在達爾富爾地區的軍事行動發揮著關鍵作用，曾率領部隊占領整個中達爾富爾州，隨後開始進攻北達爾富爾州。



對此，快速支援部隊暫無回應。



去年4月15日起，蘇丹武裝部隊與快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，隨後蔓延至其他地區，並持續至今。達爾富爾地區是雙方衝突最激烈的地區之一，目前該地區所轄五個州中，除北達爾富爾州外，其餘四州均已被快速支援部隊控制。自5月10日起，快速支援部隊開始圍攻北達爾富爾州首府法希爾市，蘇丹武裝部隊聯合當地結盟的地方武裝展開反擊。一個多月來，法希爾市的局勢不斷惡化。



6月13日，聯合國安理會表決通過決議，要求快速支援部隊停止對法希爾市的圍攻，呼籲衝突雙方立即停止交戰，緩和法希爾市及其周邊地區的局勢。