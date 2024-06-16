兩岸基層治理論壇開幕　聚焦科技賦能智慧鄉村

由全國政協港澳台僑委員會和福建省政協主辦的第十六屆海峽論壇˙第七屆兩岸基層治理論壇15日下午在廈門舉行（中評社 李子寧攝） 中評社廈門6月16日電（記者 李子寧）由全國政協港澳台僑委員會和福建省政協主辦的第十六屆海峽論壇˙第七屆兩岸基層治理論壇15日下午在廈門舉行。來自海峽兩岸300多名基層民意代表和相關界別代表人士圍繞“科技賦能智慧鄉村”主題積極參與論壇活動，開展廣泛深入交流。全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝出席論壇開幕式並致辭。全國政協港澳台僑委員會主任劉賜貴、福建省政協主席滕佳材在論壇開幕式致辭。



蘇輝在致辭中指出，沒有鄉村的全面振興，就沒有中華民族的偉大復興。實施鄉村振興戰略，是為兩岸人民謀幸福、為中華民族謀復興的必然要求，具有重大的現實意義和深遠的歷史意義。通過科技引領、智慧驅動，能夠讓鄉村變得更加智慧、宜居、宜業，讓鄉村成為人們心之向往的美好家園。



蘇輝表示，海峽兩岸同根同源、同文同種，在鄉村發展的道路上，有著共同的追求和願景。兩岸同胞應齊心協力、攜手共進，深化交流與合作，相互分享彼此在實踐過程中積累的寶貴經驗和卓越成果，共同去探索、挖掘適合鄉村蓬勃發展的嶄新路徑，共同譜寫兩岸同胞並肩奮進、振興鄉村的和美圖景，共同推動鄉村全面振興和中華民族偉大復興。



蘇輝強調，兩岸關係和平發展的成果需要兩岸同胞共同維護，兩岸關係和平發展的前景需要兩岸同胞共同開創。要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲，兩岸同胞走近走親的願望是任何力量都阻擋不了的。希望兩岸同胞圍繞論壇主題，深入交流研討，聚焦科技賦能智慧鄉村的時代內涵、重要價值、推進措施等方面，分享好經驗好做法，探討新思路新舉措，不斷凝聚共識、匯聚力量，為助力兩岸鄉村全面振興，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出新貢獻。



滕佳材說，福建是台灣同胞重要的祖籍地，中共中央、國務院印發的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，賦予了兩岸同胞共同的歷史使命和發展機遇。隨著兩岸融合發展示範區建設的深入推進，閩台交流合作向更寬領域、更深層次拓展。鄉村是中華兒女尋根溯源的故土，也是深化海峽兩岸融合發展的熱土。希望兩岸鄉親以本次論壇為契機，共話數字新業態、產業新動能，一道按下鄉村產業高質量發展“加速鍵”；共探科技賦能鄉村治理新模式，一起打造富有活力、更有效率的現代鄉村治理新格局；共消城鄉、地域、代際之間數字鴻溝，一同推動鄉村成為安居樂業的“智慧家園”。