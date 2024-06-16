且十：賴清德脫不掉“台獨”馬甲

中評社北京6月16日電（作者 且十）《時代雜誌》13日刊登賴清德專訪內容，賴清德在問答中強調他在520講話中的“新兩國論”沒有挑釁大陸的意思，只是事實呈述，並拿蔡英文、馬英九出來背書，說蔡馬都講過兩岸“互不隸屬”。



魯迅先生在批判封建歷史時曾說，我翻開歷史一查，這歷史沒有年代，歪歪斜斜的每頁上都寫著“仁義道德”幾個字。我橫竪睡不著，仔細看了半夜，才從字縫裡看出字來，滿本都寫著兩個字是“吃人”！



這裡借用一下，賴清德的520講話滿篇都是漂亮的詞匯，但聽下來從頭到尾都寫著“台獨”，而且正在向法理“台獨”前進。



賴清德全篇用“中國”稱呼大陸，宣稱“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬”。這不是“兩國論”嗎？



賴清德說1996年的今天，台灣第一位民選“總統”宣誓就職，向國際社會傳達，“中華民國台灣”是一個主權獨立的“國家”。這不是宣布“台獨”嗎？



賴清德說無論是“中華民國”、“中華民國台灣”，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。”這不是巧妙地把“台灣”過渡到了“國名”了嗎？



賴清德說根據“中華民國憲法”，“中華民國主權”屬於國民全體；有“中華民國”國籍者，為“中華民國”國民；由此可見，“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬。”這不是借所謂的“中華民國憲法”宣布“兩國論”實現“法理“台獨”嗎？



賴清德原以為有美國支持、背書，大陸顧忌到中美關係穩定，會呑下他的“新兩國論”，不料，大陸迅速給他定性為“台獨”自白書”，啟動“圍島”軍演進行懲戒。這次“圍島”無論是速度、還是規模及距離，都給“台獨”產生強烈震撼。島內許多人說，老百姓馬照跑、舞照跳，但是，軍人及負責安全的部門心裡還是直打鼓的，這也是顧立雄說“台灣衹有自衛沒有第一擊”，把防線縮進12海里的原因。



現在，賴清德說他沒有挑釁，保證維持現狀，還要大陸“對等、尊嚴”，無異於夢囈。其實，賴清德一邊裝無辜，一邊又進一步宣楊了他的“新兩國論”，特別是更具體地引用所謂的“中華民國憲法”論述的“法理“台獨”，用心更險惡，態度更惡劣。



蔡英文的“台獨”步子一直在統“獨”路口徘徊，而賴清德已毫不猶豫地一步就跨過了這個十字路口，走在“台獨”之路上了。如果說蔡英文還常心有顧忌地看看那張“未完成的答卷”，而賴清德現在的狡辯已洗不掉他的“台獨”馬夾”，必須180度的“回頭是岸”才行。



“台獨”就沒有“兩岸對等”，更得不到什麼“尊嚴”，大陸沒人把賴清德當回事。“台獨”與和平水火不容，賴清德是台海和平的破壞者，“台獨”路上再往前走一步就是兩岸的引火者。