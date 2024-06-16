快評：台海兵凶戰危　海峽論壇力促和平

中評社快評／第十六屆海峽論壇大會15日在廈門舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。王滬寧指出，“台獨”分裂勢力破壞台海和平穩定，損害台灣同胞利益福祉，危害國家主權和領土完整，導致台海兵凶戰危，最終只會給台灣同胞帶來深重災難。



王滬寧表示，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的主流民意。兩岸同胞要本著對歷史、對民族負責的態度，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同維護台海和平安寧，共同推動兩岸關係重回正確道路。



王滬寧的致辭透出很多重要訊息，包括大陸方面對當前台海形勢的判斷，為兩岸關係發展、台海和平穩定未來將堅持的前進方向，等等，都作了清晰闡明。



第十六屆海峽論壇本月中旬在福建舉辦，6月15日上午舉行論壇大會，集中活動為期一周，主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區也舉辦相關活動。本屆海峽論壇堅持“民間性、草根性、廣泛性”定位，延續“擴大民間交流、深化融合發展”主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊，安排系列活動50場，邀約台灣各界嘉賓約7000人參會。



台海兵凶戰危，海峽論壇力促和平。連勝文等台灣同胞如約而至，十分珍貴。如王滬寧所指出，兩岸同屬一個國家、兩岸同胞同屬一個民族的歷史事實和法理基礎從未改變，也不可能改變；大陸有堅定的意志、充分的信心、強大的能力粉碎任何“台獨”分裂圖謀。