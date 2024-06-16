京港、滬港夕發朝至高鐵開通

中評社香港6月16日電／15日20時13分，一聲鈴響後，D909次高鐵動臥列車從北京西站準時開行，向著目的地香港西九龍車站駛去。此前發車的對向開行車次D910已經奔馳在香港至北京的途中。當晚，D907/D908次高鐵動臥列車也分別搭載從上海和香港出發的旅客往返於兩地之間。



新華社報導，這4次列車的開行，標誌著北京、上海與香港間的普速直通車Z97/98、Z99/100次正式提質升級為高鐵動臥列車。北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24時31分、19時34分壓縮至12小時34分、11小時14分，京港、滬港間實現夕發朝至，香港與內地間人員往來更加便利。



75歲的香港居民王女士到北京探望妹妹，回程選擇搭乘高鐵動臥列車。“對於老年人來講，能夠躺著的動臥比白天的高鐵舒服許多，夕發朝至的旅程也節省了住宿費用，增加了旅程的有效時間。”



前往香港出差的陳女士正在軟臥包廂裡使用筆記本電腦辦公。“我經常要往返於北京和香港兩地，動臥時時都有網絡信號，可以讓我下午在北京開完會，晚上在火車上繼續處理工作，休息一晚後第二天到達香港直接辦事。”



高鐵動臥的通關模式也方便快捷，由原普速直通車始發、終到站“兩地兩檢”通關模式改為高鐵列車統一在香港西九龍站實行“一地兩檢”，通關時間大幅壓縮。D908次列車發車前，記者實地體驗得知，通關、安檢等全過程大約花費10多分鐘，即可到達檢票閘口。



香港市民何玉珍表示，“一地兩檢”開通後，流程上的便捷省了很多時間，對中老年人非常友好，也不用擔心證件遺失的問題。



“本次列車的乘務員都掌握普通話、英語和粵語，列車上還配備了港標的轉換插頭。”國鐵廣州局廣九客運段列車長周雅菲說。



國鐵廣州局動餐公司乘務長韓笑表示，為方便夜間和早晨的用餐需求，動車餐飲公司特地準備了港式風味荔枝肉套餐、三鮮魚丸套餐等具有港式風味的餐食，打造舌尖上的美食之旅。



據介紹，本次開行的高鐵動臥列車由2個二等座車廂、13個動臥車廂、1個餐車組成，每列車過境席位增至600多席。相較於原普速直通車時代，跨境旅客僅能從北京、上海、香港三個站點出發或到達，高鐵動臥改為旅客可在京港、滬港高鐵列車沿線的石家莊、廣州、深圳北、杭州東等多個站點出發或到達。



國鐵集團客運部負責人表示，跨境旅客運輸的提質擴能，有利於進一步發揮高鐵香港段與全國高鐵網互聯互通優勢，對促進香港與內地間人員、經貿和文化往來，推動香港更好融入國家發展大局，具有重要意義。