中國女排3:2逆轉世界排名第一土耳其隊

中評社香港6月16日電／中國女排15日晚以一場蕩氣回腸的勝利讓香港的紅磡體育館近乎沸騰。在先丟兩局的情況下，中國隊以3:2逆轉世界排名第一的土耳其隊，取得世界女排聯賽中國香港站三連勝。



在以21:25、17:25連丟兩局之後，中國姑娘們以25:21、25:23將總比分扳平。在決勝局落後的情況下，她們不斷追分，並在13:13後連得兩分，以15:13鎖定勝利。



李盈瑩拿下全隊最高的25分，王媛媛貢獻了17分，隊長袁心玥拿下11分，龔翔宇和張常寧各有7分入賬。土耳其隊的接應巴爾加斯得到全場最高的31分。



新華社報導，身經百戰的張常寧賽後說：“在遇到困難的時候我們沒有放棄，這是團隊的勝利。取得勝利最關鍵的，就是哪怕在逆境的時候，也在尋找自己的節奏，最終讓比賽走到了自己的節奏之中。”



這場勝利終結了土耳其隊的七連勝。距巴黎奧運會開幕還有一個多月時間，這場勝利也給中國隊征戰奧運會帶來了充足的信心。



由於朱婷在前一天的比賽中腰部受傷，中國隊主教練蔡斌派出吳夢潔與李盈瑩首發。首局比賽兩隊爭奪激烈，比分交替上升，從1:1一直到10:10。土耳其隊憑藉主攻手卡拉庫爾特以及巴爾加斯的強大攻勢逐漸把比分拉開。蔡斌先後換上鄭益昕、許曉婷和張常寧，但仍然難以阻擋對手，以21:25失利。第二局開局兩隊同樣陷入膠著，打到13:13時，土耳其隊再次佔據上風，中國隊以17:25再丟一局。



兩局落後的中國隊第三局奮起反擊，開局就以5:0領先，並以25:21頑強扳回一局。第四局比賽，中國隊在23:21領先時被對手追成23:23，但關鍵時刻袁心玥攻擊得手，李盈瑩重扣再得一分，中國隊以25:23獲勝，總比分2:2。



決勝局，在全場一萬多名觀眾震耳欲聾的加油聲中，中國隊鬥志高昂，在落後時反擊，拿下了這場艱苦的勝利。



中國隊將在16日晚迎戰本站最後一個對手波蘭隊。