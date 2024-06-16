女排主帥蔡斌：勝利不是意外　真正對決在巴黎

中評社香港6月16日電／15日晚，中國女排在世界女排聯賽中國香港站比賽中以3:2逆轉世界第一土耳其隊後，主教練蔡斌表示，這場勝利是整個團隊的勝利，但對於中國女排來說，真正的考驗在巴黎奧運會上。



蔡斌在賽後告訴新華社記者，其實在去年世界聯賽總決賽的冠軍爭奪戰中，中國隊就有機會擊敗土耳其隊，只是當時隊員沒有放開，接發球出現了一些問題。因此對於當天的勝利，他並不覺得是個意外。



“不管結果是勝是負，也只是一場球。我們接下來還需要不斷給隊伍找毛病，讓全隊整體水平得到提升，因為真正的對決在巴黎。”



對於中國隊當天前兩局失利的原因，他認為主要是隊員有點拘謹，沒有放開，一傳沒有做好，影響了進攻，同時對手攻擊力很強，導致了中國隊的落後。



“後面我反覆提醒一傳要做好，大家放開了，水平就打出來了。”他說。



對於朱婷沒有首發的原因，蔡斌說，在前一天晚上擊敗德國隊的比賽中，朱婷腰部肌肉有點拉傷。對於16日與波蘭隊的比賽能否上場，他說要看朱婷自己的意見。



“我們會跟她溝通，看她自己的感覺，然後決定她能否上場。”



蔡斌對老將張常寧的發揮很滿意，他說：“張常寧兩年沒有出來了，她自己非常努力，我們會給她上場的機會，逐漸讓她找到比賽的感覺。”