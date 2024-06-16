中國女排　每一塊拼圖都珍貴

6月15日，中國隊球員李盈瑩（右）在比賽中扣球。 當日，在世界女排聯賽中國香港站比賽中，中國隊3比2戰勝土耳其隊。（新華社） 中評社香港6月16日電／15日晚，蔡斌率領的中國女排在世界女排聯賽中國香港站比賽中“讓二追三”，掀翻世界排名第一的土耳其隊，贏得了一場激蕩人心的勝利。不少網友賽後感慨說：女排精神又回來了！



戰勝世界第一，並不意味著我們已經具備了世界第一的實力，中國女排的巴黎奧運會征途依然充滿荊棘。但是，在卸掉了奧運出線的包袱之後，這支隊伍在更加平穩的心態之下展現出來的鬥志和狀態，的確讓人興奮、令人欣喜。



新華社報導，在2021年東京奧運會開賽前的一次訓練中，時任主教練郎平曾經少有地以樂觀的口吻展望未來。當時她表示，這批隊員的狀態依然出色，絕大部分人打到巴黎沒有問題。



郎平肯定沒有想到，中國女排的東京之旅會以後來的方式結束。而在她離任之後，朱婷、張常寧等球員也暫時離開了中國女排。接過教鞭的主教練蔡斌在缺兵少將的情況下竭盡全力重塑球隊，其間既有獲得去年世界女排聯賽亞軍的驚喜，也有在家門口錯失直通巴黎機會的遺憾，甘苦自知。



又到奧運年，張常寧、丁霞、朱婷等老將先後回歸，然而進軍巴黎的道路並不平坦。在今年的世界女排聯賽中，由於球隊的表現大起大落，圍繞隊伍團結、主教練蔡斌對朱婷的使用和他的執教能力，外界的議論和質疑不絕於耳。對土耳其隊的這場勝利，是中國女排度過危機、回應質疑的最佳方式。



在逆境之中力克擁有巴爾加斯和卡拉庫爾特兩位明星的土耳其隊，中國女排靠的是全隊上下的頑強拼搏，所有出場隊員的表現都很出色。而臨危受命的老將張常寧在後三局的穩定發揮，也是中國隊扭轉戰局的關鍵。



作為中國女排問鼎里約奧運會和2015年、2019年世界盃的重要球員，張常寧回歸中國女排之後出場機會不算太多，此前也未恢復到最佳狀態，她承受的壓力可想而知。但是，在對土耳其隊的比賽中，她的一傳和進攻都重現往日風采，為球隊提供了很大幫助，令人欣慰。