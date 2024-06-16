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德國東部發生持刀傷人事件造成1死3傷
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2024-06-16 10:02:07
中評社香港6月16日電／德國警方15日說，德國東部城市沃爾米施泰特14日晚發生持刀行凶事件，導致1人死亡、3人受傷，行兇男子被警方開槍打死。
新華社報導，警方說，一名男子14日晚持刀闖入一場私人聚會，襲擊了正在觀看歐洲足球錦標賽德國隊對蘇格蘭隊比賽的聚會人員，造成3人受傷，其中2人重傷。該男子在逃跑時還襲擊了警察，警察隨即開槍將其打死。在闖入私人聚會前，這名男子在聚會附近持刀行兇，導致1名年輕男子死亡。
警方說，目前行兇者作案動機尚不清楚。
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