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英國最新民調：保守黨將於大選中慘敗
http://www.CRNTT.com   2024-06-16 10:05:38


　　中評社香港6月16日電／英國最新民意調查顯示，執政保守黨將在大選中慘敗。

　　香港電台報導，當地報章在星期日公布的3項民調顯示，首相辛偉誠帶領的保守黨，將於下月4日的大選中遭遇歷史性慘敗。其中一項民調預測，在野工黨將贏得國會262席，保守黨只獲得72席。

　　另一項調查就顯示，工黨支持度領先保守黨17個百分點。報導說，有關數據反映，自從3星期前辛偉誠宣布提前大選以來，他在競選中的弱勢地位已經惡化，保守黨面臨該黨自兩個世紀前成立以來最嚴重的挫敗。

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