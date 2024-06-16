英國最新民調：保守黨將於大選中慘敗

中評社香港6月16日電／英國最新民意調查顯示，執政保守黨將在大選中慘敗。



香港電台報導，當地報章在星期日公布的3項民調顯示，首相辛偉誠帶領的保守黨，將於下月4日的大選中遭遇歷史性慘敗。其中一項民調預測，在野工黨將贏得國會262席，保守黨只獲得72席。



另一項調查就顯示，工黨支持度領先保守黨17個百分點。報導說，有關數據反映，自從3星期前辛偉誠宣布提前大選以來，他在競選中的弱勢地位已經惡化，保守黨面臨該黨自兩個世紀前成立以來最嚴重的挫敗。