李強同新西蘭總理拉克森參觀恒天然集團

當地時間6月15日上午，國務院總理李強在奧克蘭同新西蘭總理拉克森共同參觀新西蘭恒天然集團總部。（圖源：新華社） 中評社北京6月16日電／據新華社報導，當地時間6月15日上午，國務院總理李強在奧克蘭同新西蘭總理拉克森共同參觀新西蘭恒天然集團總部。



李強抵達時，拉克森在下車處迎接。兩國總理聽取了恒天然集團負責人有關集團經營和在華發展情況的介紹，參觀了恒天然產品展覽，並觀看產品製作展示。



李強表示，恒天然集團深耕中國40多年，在華業務不斷拓展，是中新互利合作的生動縮影。中國的市場需求潛力巨大，兩國在綠色發展等領域的合作空間廣闊，歡迎恒天然等新方企業繼續搶抓機遇。中國將堅定不移擴大高水平開放，持續打造一流營商環境，支持外資企業在華實現更好更大發展。



兩國總理還共同參觀了新西蘭農業技術展示。李強表示，農業一直是中新經貿合作的活躍領域。希望雙方落實好去年簽署的關於提升兩國農業合作水平的戰略規劃，積極開展農產品貿易，加強農業技術交流，取得更多合作成果。



當地時間6月14日上午，李強在奧克蘭參觀了中國－新西蘭獼猴桃“一帶一路”聯合實驗室。李強在聽取聯合實驗室負責人介紹後表示，中新兩國實驗室優勢互補、協同合作，通過科技賦能獼猴桃產業，為兩國產業進一步提質升級提供了支撐，也為共建“一帶一路”國家獼猴桃產業發展增添了動力。聯合實驗室是中新“一帶一路”合作的成功案例。希望雙方進一步加強科技創新等領域合作，為中新兩國和世界發展貢獻力量。



吳政隆參加上述活動。