中國代表呼籲國際社會倡導文明對話

常駐聯合國代表傅聰大使（圖源：外交部官網） 中評社北京6月16日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰14日呼籲國際社會倡導文明對話，增進國家間互信，促進社會包容，推動實現共同發展。



傅聰當天在安理會包容與國際和平安全問題公開會上發言時表示，多樣性是世界文明的基本特徵，不同文明交流互鑒是人類進步的源泉。“文明優越論”“文明衝突論”不僅加劇國家與民族之間的隔閡，更會推高意識形態和地緣政治對抗的風險。中國領導人提出全球文明倡議，倡導尊重世界文明多樣性，弘揚全人類共同價值，重視文明傳承和創新，加強國際人文交流合作。上周，第78屆聯大協商一致通過了中國提出的決議，決定將每年6月10日設立為文明對話國際日。中方呼籲各國以落實決議為契機，充分發揮文明對話的重要作用，推動消除歧視偏見，促進民心相通，為合作應對全人類共同挑戰注入正能量。



傅聰說，多極化是當今世界的基本趨勢。每個國家和國家集團都希望也應該在全球多極體系中擁有自己的位置。中方相信，世界之大，完全容得下各國共同成長；同時，增進國家間互信，是保持國際關係穩定的重要前提。中方主張大小國家一律平等，反對霸權主義和強權政治，反對少數國家壟斷國際事務。要尊重各國自主選擇的政治制度，支持各國走出符合自身國情的發展道路，照顧各國合理的安全關切和利益訴求。



傅聰表示，社會包容不僅事關個人權益，也會對國際關係造成外溢影響。在一些國家，社會撕裂、政治極化問題突出，不僅拖累自身穩定和發展，也導致其外交政策日趨保守化民粹化，增加國際環境的不穩定性和不確定性。有關國家要深刻反思，承擔歷史責任，堅持正確理念，凝聚社會共識，不能順著民粹主義隨波逐流。各國在依法保障言論自由的同時，要共同努力，依法打擊虛假信息和仇恨言論，最大程度減少上述言論的負面影響，培育團結包容的社會環境。



傅聰說，讓各國共享發展成果，是包容性國際秩序的應有之義，也是實現持久和平的根本途徑。當前，南北發展鴻溝持續擴大，2030年議程面臨失速脫軌風險。中方呼籲維護自由開放的國際經貿環境，尊重全球南方正當的發展權利。發達國家要切實履行承諾，加大對發展中國家資金、技術和能力建設支持。令人感到擔憂的是，一些發達國家為謀求自身壟斷優勢，違背市場經濟原則，不斷出台保護主義政策，甚至推行單邊經濟脅迫，擾亂全球產業鏈、供應鏈，阻礙世界經濟健康發展，導致各國利益受到損害。中方希望有關國家順應開放共贏的時代潮流，做大合作蛋糕，實現共同繁榮。

