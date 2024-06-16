廣西北海：強化類案分析提升監督質效

（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京6月16日電／據中央紀委國家監委消息，近日，記者來到廣西壯族自治區北海市紀委監委案件監督管理室辦公室，工作人員正認真校對第6期《類案指引專報》。



“每期《指引》針對不同主題，梳理歸納群眾身邊不正之風和腐敗問題典型案例的案件特點、問題成因，提煉辦案經驗。”北海市紀委監委案件監督管理室主任吳業達介紹，本期將重點結合以往查辦的農村集體“三資”相關典型案件，細化監督措施，提出具體可行、科學有效的工作建議。



“堅決懲治‘蠅貪蟻腐’，問題線索和案件起底是基礎，如何做到快速研判、精準辨析是要點亦是難點，對辦案力量薄弱、經驗不足的基層紀檢監察機關更是如此。”北海市紀委監委相關負責同志告訴記者，市紀委監委圍繞群眾身邊不正之風和腐敗問題加強類案分析，定期印發《指引》，提供工作參考，推動精準高效懲治各類侵害群眾利益的違紀違法行為。



翻開第1期《指引》，按鄉村振興、糧食購銷、醫療、掃黑除惡以及其他等五類集納了相關案件，並細化為99個子項。每個子項都對典型案例進行“畫像式”剖析。



記者瞭解到，北海市查辦的相關典型案例是《指引》“素材庫”的主要來源。市紀委監委全面起底2019年以來全市查辦的所有涉民生領域損害群眾利益的問題線索和典型案件，查找重點環節和重點人員，分析典型表現和方式手段，形成線索起底要點清單。



以鄉村振興領域典型案件為例，《指引》中記錄了這樣一條內容：以收入不記賬、不結算、收多記少、偽造單據虛假報賬等方式挪用、侵占、貪污集體資金。這一內容源自銀海區福成鎮平聯村委會原婦聯主席、出納員吳澤職務犯罪案。



去年7月，銀海區紀委監委在深入開展村集體“三資”領域違紀違法問題整治時發現，吳澤利用負責村財工作的職務便利，非法挪用、侵占該村集體資產。最終，吳澤因犯職務侵占罪被判處有期徒刑一年三個月，並處罰金十萬元。相關責任人也被追責問責。

