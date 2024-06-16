覆議案21日表決　“立法院”內外恐大亂鬥

中評社台北6月16日電／“國會”改革法覆議案21日表決，藍綠陣營近日發起下鄉宣講活動，而民團台灣公民陣線開出第一槍，號召青鳥於19日至21日重返“立院”場外，高喊要捍衛民意。據瞭解，國民黨部擬商請部分區域“立委”也在表決當日動員民眾聲援，“以眾制眾”，不排除會有地方黨部自發性包車北上。



根據《中時新聞網》報導，21日恐發生“立法院”內外都上演對峙局面，綠委說，這是自發性行動，且全院委員會就是照妖鏡；藍委則放話，民進黨用公家資源搞選舉，一定嚴審預算。



綠委林楚茵說，民團立場與民進黨團一致，希望退回重審，民團想在19、20日全院委員會期間集結，這2天將是藍白“立委”的照妖鏡，該法案是傅崐萁和黃國昌搞出來的，許多藍白委可能根本不知道法案內容。綠委賴瑞隆則呼籲，朝野應該冷靜下來，審慎思考接受覆議案，若朝野發現立法過於倉卒有瑕疵，甚至有侵害人權和“憲法”疑慮，應再做討論才符合人民期待，若能這麼做，相信就不會有這麼多學子要回到“立法院”外抗議。



國民黨“立委”許宇甄直言，高達57.3%民眾支持“國會”改革，民進黨卻不願面對邁向新時代的第一步，整天只想著率民眾上街頭鬧事，只想著要搞反“國會”改革復辟運動。民進黨當家鬧事，賴清德上任還未滿月，就上上下下集體帶頭下鄉洗腦民眾。



許宇甄放話，下會期審查預算時，國民黨團將嚴審預算，“行政院”浮編、濫造的宣傳經費，都會全部刪除，不讓“行政院”、民進黨拿公家的錢做選舉的事，“國會”改革修法已通過，在野黨會善用“國會”調查權、聽證權，揪出不法，避免行政濫權行徑擴大。



國民黨“立委”賴士葆則說，社會上要有什麼動員都給予尊重，然而看看民進黨團總召柯建銘在議場里鼓動大家到“立法院”，質疑民眾里有多少是民進黨側翼。既然已經到了覆議階段，也排了2天審查1天表決，就照程序來走。賴士葆也批評，才剛大選完，現在看到民進黨又像在搞選舉，想掀起明年2月的罷免活動。