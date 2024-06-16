濟南推動規範交通運輸部門權力運行

圖為濟南市紀委監委專案組就賈玉良案進行案情分析研討。（資料圖片） 中評社北京6月16日電／據中央紀委國家監委消息，“交通運輸領域工作點多、線長、面廣，行業統籌性強，項目資金量大，在相關權力得不到有效約束情況下，極易產生‘靠山吃山式’權力尋租。”最近，山東省濟南市紀委監委結合市城鄉交通運輸局原黨組書記、局長賈玉良，總工程師（一級調研員）劉鴻順兩起案件審查調查和專項監督情況，形成《關於市城鄉交通運輸系統政治生態的分析報告》，深入分析案發單位政治生態情況並提出針對性工作建議。



經查，賈玉良、劉鴻順的違紀違法行為主要集中在交通工程建設領域。兩人利用職權，在市政道路工程承攬、資金撥付、催要工程款、工程質量監督等方面謀取利益並收受賄賂。案發後，濟南市紀委監委向市城鄉交通運輸局制發《關於淨化政治生態、強化權力監督的紀檢監察建議》，督促其扛牢主體責任，狠抓制度落實，強化權力制約，突出政治標準，嚴格幹部選用，認真開展專項整治，推動當地交通運輸事業健康發展。



市交通局個別領導幹部利用職務便利，為他人或單位在市政道路工程承攬等方面謀取利益並收受賄賂



在濟南市最新攝制的警示教育片《永遠吹衝鋒號——濟南市黨員領導幹部違紀違法典型案例警示錄》中，劉鴻順作為權力失控濫用的反面典型出鏡懺悔：“我以為我人緣好，他們和我關係好，才和我走動。其實是衝著我手中的權力。”



劉鴻順歷任濟南市市政公用事業局市政設施建設處處長、市城鄉交通運輸委交通設施建設和管理處處長、市城鄉交通運輸局總工程師等職務，長期負責市政工程相關工作。其在懺悔錄中這樣反思自己蛻化變質的軌跡：“到交通局後，負責項目全過程管理。項目多了，權力大了，找我辦事的人多了。我給他們幫忙，他們對我表示一下，我覺得也沒什麼，把廉潔自律拋到腦後，最後變成權錢交易，他們給我錢，我幫他們協調辦事，越走越遠，越陷越深。”



2022年6月，劉鴻順因涉嫌嚴重違紀違法被依法採取留置措施。經查，劉鴻順的權錢交易行為主要包括四類情形：一是在市政工程承攬方面，為企業打招呼，安排招標代理公司給予照顧，從中收受好處。二是在工程資金撥付審核方面，利用資金撥付審核權為相關企業提供支持，從中收受好處。三是在催要工程款方面，幫個體施工企業催要款項，從中收受好處。四是在工程質量監督方面，利用其負責道路建設工程質量監督管理工作的職務便利，在工程質量監督抽查時，對相關監理和施工企業給予照顧，從中收受好處。

