“漢語橋”中文比賽在多國舉行

第二十三屆漢語橋世界大學生中文比賽老撾賽區決賽現場。（圖源：人民網） 中評社北京6月16日電／據新華社報導，“漢語橋”中文比賽近日分別在老撾、伊朗、緬甸、贊比亞和博茨瓦納舉行。



第17屆“漢語橋”世界中學生中文比賽老撾賽區決賽14日在老撾占巴塞省巴色市舉行，來自老撾百細華僑公學、萬象竂都公學等7所學校的15名選手參賽。



決賽分主題演講、知識問答和才藝表演三個環節。在主題演講環節，選手們結合自身經歷，講述了對中國的認識、與中文的深厚情緣以及學習中文的經歷。才藝表演環節，選手們表演了變臉、中國舞蹈、中文歌曲演唱等，引得台下觀眾陣陣喝彩。最終，來自百細華僑公學的16歲高二學生梁享英（中文名）榮獲一等獎。



中國駐老撾大使館臨時代辦王暢在賽前致辭說，語言是人文交流的主要橋梁和文明交融的重要載體，希望參賽同學們發揮語言優勢，促進兩國人民更多交往，成為中老友好使者和溝通橋梁。



第23屆“漢語橋”世界大學生中文比賽伊朗賽區決賽10日在位於德黑蘭的阿拉梅·塔巴塔巴伊大學落下帷幕，來自伊朗各地的16名大學生參賽。決賽包括演講、才藝展示等環節。經過激烈角逐，德黑蘭大學的白月光（中文名）奪冠，將代表伊朗賽區前往中國參加全球總決賽。



中國駐伊朗大使叢培武致辭說，“漢語橋”是促進中伊兩國合作共贏之橋。他希望參賽選手和所有中文愛好者以“漢語為橋”，走近中文、學習中文，走近中國、瞭解中國，努力為中伊各領域交流與合作貢獻更多智慧和力量。



2024年“漢語橋”中文比賽仰光賽區系列比賽8日圓滿落幕。共19名小學生、15名中學生和15名大學生參與決賽角逐。



參賽的中、小學生組選手分享了追夢中文的趣事與收穫；大學生組選手從歷史、政治、文化等角度闡述對“天下一家”理念的理解。緬甸國際教育中心的楊明君、東方學校的趙曉雪和順達語言中心的彭利韵分獲大、中、小學生組一等獎，贏得參加全球總決賽資格。

