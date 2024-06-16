﻿烏和平峰會淪空談　西方國家走過場

圖：烏克蘭頓涅茨克州的公寓樓在炮擊中被毀。＼美聯社 中評社北京6月16日電／據大公報報導，烏克蘭和平峰會15日至16日在瑞士盧塞恩湖畔舉行。主辦國瑞士此前向全球160多個國家發出邀請，但僅有90多個國家最終參會，俄羅斯未受邀出席。路透社稱，本次峰會的慘淡局面證明了俄羅斯並非如西方設想的那樣，在全球範圍內被孤立；烏軍最近在俄烏戰場上處於劣勢，讓基輔當局處境岌岌可危；而巴以衝突的持續升級也轉移了世界對烏克蘭的注意力。



【大公報訊】瑞士總統阿姆赫德在會前表示，有90多個國家確認參會，其中一半來自歐洲和北美，另一半來自全球南方國家。烏克蘭總統澤連斯基15日在社交媒體Telegram上發帖表示：“我們將在這次峰會上見證歷史誕生。”



峰會不涉及核心問題



不過，一向標榜支持烏克蘭的美國總統拜登14日結束意大利G7峰會行程後，直接飛回美國出席競選籌款活動，由副總統哈里斯出席瑞士峰會。德國總理朔爾茨在會前也表示，希望烏克蘭和平峰會“能夠給我們帶來一些更接近和平的東西”，對澤連斯基來說，本次峰會能如期舉行，已經是一種成功。



峰會重點議題包括烏克蘭核電站安全、進一步確保烏克蘭糧食安全出口，以及釋放被俄羅斯綁架的烏克蘭兒童等問題。峰會結束之後的聯合聲明不會涉及俄軍從烏克蘭撤軍的問題，雖然這才是烏克蘭真正要求的核心。



國際危機組織聯合國事務專家高恩稱，本次和平峰會可能暴露烏克蘭外交的局限性。曾任瑞士駐多國大使的沃克坦言：“（澤連斯基）能指望獲得什麼呢？國際社會對烏克蘭的支持又往前邁進一小步。”

