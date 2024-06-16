做賡續中阿友誼的絲路“新使者”

2023年11月27日，在埃及開羅，中埃兩國工作人員在埃及新行政首都中央商務區施工現場一同查看幕墻安裝進度。中建深圳裝飾有限公司供圖（新華社發） 中評社北京6月16日電／據人民日報海外版報導，中國和阿拉伯國家的友好交往源遠流長。兩千多年前，古絲綢之路上“舟舶繼路、商使交屬”的繁榮景象，是中阿民眾共同的歷史記憶。今天，共建“一帶一路”為新時期中阿務實合作搭建了更廣闊的平台，全部22個阿拉伯國家和阿盟已同中國簽署了共建“一帶一路”合作文件。



在中阿共建“一帶一路”合作中，活躍著華僑華人的身影：他們或搭建商貿採購平台，把更多中國“好物”帶給住在國消費者；或參與運營雙語媒體，向阿拉伯國家民眾介紹中國發展故事；或積極牽線搭橋，助力國內企業在阿拉伯國家投資落地……賡續中阿千年友誼，這群絲路“新使者”正在奔走忙碌。



“現在正是機遇最多的時候”



今年是中阿合作論壇成立20周年。中國海關近日發布的數據顯示，20年來，中國對阿拉伯聯盟貨物貿易進出口總值由2004年的3038.1億元增至2023年的2.8萬億元，增幅高達820.9%。今年前4個月，中國對阿盟進出口9461.7億元，創歷史同期新高。中國連續多年穩居阿拉伯國家第一大貿易夥伴國地位。對此，從事中阿貿易的華商有最直觀的感受。



“乘著中阿經貿合作的東風，阿曼中國批發城的生意也日漸紅火，2023年銷售額比2022年增長了約一倍。”阿曼中國批發城董事長包有增說，“開業3年多來，入駐批發城的中國商戶比例從不足三成提高到超過五成。許多中國外貿商看到阿拉伯市場的商機，不僅來批發城開店，還給當地商戶供貨。”



阿曼中國批發城中，90%以上的商品來自中國。“我在阿拉伯地區做生意20多年了。近年來，許多地方都建起以‘中國城’命名的商貿基地。”包有增說，“過去，中國商品以服裝、鞋襪、家居日用品等為主。如今，智能家電、機械設備、汽配零件、新能源汽車等‘中國智造’在阿拉伯地區銷售火熱。當地消費者對中國商品的認可度很高。”



阿聯酋河南商會暨同鄉會會長胡歡迎在杜拜有一家建材貿易公司。“公司模式是‘國內加工，海外銷售’。阿聯酋和沙特是阿拉伯地區主要市場。”他說，自2011年起，公司銷售額基本保持每年15%的增長，帶動國內工廠不斷擴大生產規模。

