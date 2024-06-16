加稅與歐盟減排目標背道而馳

圖：電動汽車在比利時的一個充電站充電。＼路透社 中評社北京6月16日電／據大公報報導，歐盟反復呼籲全球早日達成碳達峰和碳中和，並制定2035年禁售燃油車的計劃。如今歐盟委員會對中國電動汽車揮舞保護主義大棒，與其減排目標背道而馳，還將破壞國際社會應對氣候變化合作，阻礙全球綠色轉型。



歐洲審計團早前表示，歐洲本土電動汽車價格高，消費者難以負擔，且替代燃料的選擇也不夠成熟；歐盟需要重新思考如何落實2035年禁售燃油車的計劃，否則從長遠來看可能危及歐盟2050年實現淨零排放的氣候目標。路透社指出，歐盟若想實現以電動汽車取代燃油車的計劃，就離不開物美價廉的中國電動汽車。據報導，中國的電動汽車電池產量占全球產量76%，而歐盟僅占不到10%。



歐亞中心副主席、歐盟委員會前交通運輸專員布爾茨曾試駕中國製造的電動車。她表示，中國電動汽車品質優良、設計時尚、功能不斷推陳出新、價格也具有吸引力。“中國電動汽車在歐洲市場保持著競爭力，因為它們充分考慮了用戶需求。”布爾茨指出，推動綠色轉型需要全球共同努力，各國應增進互信、促進合作，而不是擴大對抗；歐盟應在新能源汽車領域與中國深化合作，而不是構建更多的“小院高墻”。