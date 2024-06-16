“張家界匠心服務”品牌在韓啟動

6月11日，“張家界匠心服務”一體化合作協議簽約儀式在中國建設銀行首爾分行舉行。（圖源：新華社） 中評社北京6月16日電／據新華社報導，為主動適應韓國民眾赴張家界旅遊的客觀需求，進一步增加赴華韓國遊客支付便利化，提升韓國遊客赴張家界旅行體驗感，“張家界匠心服務”一體化服務品牌啟動儀式日前在韓國首爾舉行。中國駐韓國大使邢海明參加品牌簽約儀式。



此次“張家界匠心服務”一體化服務品牌集合升級了金融、航空、酒店、旅遊等各場景綜合服務，由中國建設銀行首爾分行聯合建行湖南省分行、中國南方航空韓國營銷中心、湖南華天酒店集團、韓國華青集團共同打造，旨在有效打通各環節服務壁壘，進一步激發韓國遊客赴張家界旅遊熱情，同時提升湖南張家界景區旅遊業的國際競爭力。



邢海明在啟動儀式上致辭表示，國之交在於民相親，人員往來是中韓兩國關係進一步鞏固發展的基礎。今年一季度赴張家界的韓國遊客達10.51萬人次，韓國穩居張家界入境游的第一大客源地。當前韓國赴張家界旅遊雖然火爆，但航班較少、景區金融支付“水土不服”等現實痛點仍然存在。期待以“張家界匠心服務”品牌為契機，中韓兩國企業今後推出更多合作新產品，讓眾多韓國赴華人員擁有更好的體驗感和獲得感，真切地感受中國擴大高水平對外開放的溫度，拉緊中韓民間友好紐帶。



由於中韓兩國金融支付環境差異及支付習慣的不同，韓國遊客多使用信用卡刷卡支付日常費用。“張家界匠心服務”品牌項目上線後，建行通過在張家界華天酒店等地安裝外卡POS機、支持韓國本土NAVER PAY掃碼支付等方式，切實優化韓國遊客的支付場景和服務。此外，南方航空也將積極增設韓國仁川至張家界直達航線，進一步滿足韓國旅客的赴華需求。



韓國前國會議員禹相虎、現國會議員林五卿及各方代表參加當天簽約儀式。