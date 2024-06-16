“订单不断，忙得不行”：澳酒深耕中国市场

中評社北京6月16日電／据新华社报道，“我们酒庄今年的葡萄酒正漂洋过海前往中国，我们很快就能评估中国消费者对这批葡萄酒的接受度，从而更好地制定未来销售计划。”澳大利亚葡萄酒庄老板基姆·特斯纳谈起自家产品在中国的销售情况，言语中充满期待。



记者最近走访了澳大利亚一些葡萄酒庄，与这些酒庄的业主和经营者们进行交流，最大感受是，他们极为看好並高度期待深耕中国市场。



特斯纳所经营的特斯纳酒庄，位於南澳蜚声全球的葡萄酒产地巴罗萨谷，特斯纳创立的葡萄酒品牌进入中国市场多年。为了更好同中国市场打交道，他目前正在学习中文。



“澳中葡萄酒贸易发展迅速，我对未来前景非常乐观。”特斯纳说。



瑞马酒庄位於南澳另一重要葡萄酒产区库纳瓦拉，这家历史悠久的当地知名酒庄数年前被一家中国企业收购。酒庄管理顾问李捷刚参加完在中国香港举行的一场酒类展会。



“一直忙著接待一拨又一拨的国內采购团，最近销售订单不断，忙得不行，我们6月13日就有三个集装箱发往宁波，”李捷说，“我们还利用在库纳瓦拉当地的影响力，帮助更多的本地酒庄进入中国市场，推动中澳葡萄酒贸易。”



克里斯·托马斯是南澳麦克拉伦谷都度酒庄的股东董事兼执行总经理，同时也是一位有25年从业经历的资深酿酒师。



“我2012年第一次到中国，开始做对中国的葡萄酒贸易，”托马斯说，“都度酒庄的出口产品几乎全部销往中国市场，占酒庄总产量的三分之一左右。”

