更快！看中國高鐵“新動作”

中評社北京6月16日電／據新華社報導，時速350公里！京廣高鐵復興號動車組列車全線實現；



夕發朝至！北京至香港僅需12小時34分，上海至香港僅需11小時14分。



15日，中國高鐵“新動作”頻出，再迎新跨越。



早8時，首趟按時速350公里高標運營的G871復興號動車組列車從武漢站開出，標誌著京廣高鐵武漢至廣州段安全標準示範線全面建成，京廣高鐵全線實現復興號動車組列車按時速350公里高標運營。



晚8時許，D909次動車組列車從北京西站啟動，D907次從上海虹橋站啟動，分別奔向香港西九龍站。以此為標誌，京港、滬港間首開高鐵動臥列車，京港、滬港間實現夕發朝至。北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24小時31分、19小時34分壓縮至12小時34分、11小時14分。



這一天，復興號智能動車組技術提升版列車亮相京滬高鐵；上海—上海虹橋的超級環線高鐵閃亮登場，橫跨滬蘇浙皖三省一市；全國鐵路實行新的列車運行圖，客貨列車雙雙增加，鐵路運輸能力、服務品質和運行效率再提升……



路網越織越密，行程日益便捷。



一個個數據，印證著中國高鐵的不斷前行：到2023年底，全國鐵路營業里程達到15.9萬公里，其中高鐵4.5萬公里，“八縱八橫”高鐵網主通道已建成80%、在建15%，路網布局和結構功能不斷優化。

