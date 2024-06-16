李強考察中澳大熊貓保護合作研究工作

中評社香港6月16日電／當地時間6月16日上午，正在澳大利亞訪問的國務院總理李強到阿德萊德動物園考察中澳大熊貓保護合作研究工作。該動物園是澳大利亞唯一擁有大熊貓的動物園。南澳州州督孫芳安、州長馬思諾，澳大利亞外交部長黃英賢、貿易部長法瑞爾陪同考察。



新華社報導，在動物園熊貓館，李強聽取中澳專家對兩國大熊貓保護合作研究和在澳大熊貓養護情況的介紹。李強表示，阿德萊德動物園擁有南半球唯一一對大熊貓“網網”和“福妮”。看到它們雖遠在他鄉，但在澳得到精心照料，在阿德萊德動物園安家落戶、快樂生活，我感到很欣慰。“網網”和“福妮”成為中澳友好的使者，是中澳兩國人民深厚友誼的象徵。這說明只要雙方用心呵護，中澳合作就能跨越廣闊的太平洋、超越各種差異，實現相互成就、互利共贏。



李強說，長期以來，中國政府對大熊貓採取一系列保護措施，取得顯著成效，體現了中國為世界生物多樣性和瀕危動物保護所作的積極貢獻。“網網”和“福妮”將按照雙方協議於今年返回中國。中方願同澳方延續大熊貓保護合作研究，希望澳大利亞一直是大熊貓的友好家園。



當地小學生為李強用中文演唱了熊貓主題歌曲，李強同他們親切交流。李強表示，歡迎大家有機會到中國去，看看大熊貓生長的地方，瞭解中國風光和中國文化，做中澳友好的小使者。



吳政隆參加上述活動。