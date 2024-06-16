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美國密歇根州一水上樂園發生槍擊 至少9人傷
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2024-06-16 11:26:49
中評社香港6月16日電／美國密歇根州底特律北郊一座水上樂園15日傍晚發生槍擊事件，導致至少9人受傷。
新華社報導，奧克蘭縣警察局局長邁克爾·布查德當晚在新聞發佈會上說，槍擊事件發生在17時許。一名槍手“隨機”下車，向人群開了28槍。至少有9人受傷，最小的傷者衹有8歲。
據當地媒體報導，襲擊者已被警方控制。
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