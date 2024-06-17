快評：賴清德尋求戰爭　台灣需要避戰

中評社快評／黃埔建軍一百周年。賴清德昨天出席相關活動時致詞，再次宣稱兩岸互不隸屬，又聲稱絕不能敵我不分，也不能敵友不分，更不能接受“首戰即終戰”的投降主義。云云。



馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天抨擊賴清德傾向尋求戰爭。蕭旭岑指出，台灣人民需要的是避免戰爭，而不是引戰；戰爭是很殘酷的，會造成生靈塗炭，身為領導人，就是要窮盡一切辦法避戰，絕不引戰；老百姓要的是和平與繁榮，絕非瀕臨戰爭邊緣。



馬英九2020年曾提到，大陸的攻台戰略就是“首戰即終戰”，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支援。蔡英文當政時期的“國防政策研究院報告”，也指出大陸軍方戰略目標是“首戰即終戰”。



大陸國防部長董軍6月2日於新加坡香格里拉對話會上發表演說，回答關於台灣問題的提問時指出，“台獨”分子螳臂當車、自欺欺人，我們對待“台獨”武裝就像甕中捉鱉，不足掛齒。



“首戰即終戰”是基於兩岸實力差距懸殊的較量下的客觀結論，非賴清德主觀想不接受就能不接受。“首戰即終戰”是提醒、也是警告“台獨”分子，認清形勢，面對現實，不挑釁。



從賴清德昨天致詞內容可看出，他無視台海當前嚴峻局勢，傾向尋求戰爭，正將台灣引向危險的道路。賴清德日前接受美國《時代雜誌》專訪，《時代雜誌》官方社交媒體不少留言稱賴清德為“亞洲的澤倫斯基”。看看戰火蹂躪下的烏克蘭，賴清德真要成為“亞洲的澤倫斯基”，台灣人民需要付出多大的悲慘代價！