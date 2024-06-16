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京港、滬港間夕發朝至高鐵動臥列車開行
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2024-06-16 13:58:51
中評社北京6月16日電／據新華社報導，6月15日，夕發朝至的京港、滬港高鐵動臥列車正式開行，北京至香港的全程旅行時間從原來的24小時31分縮短至12小時34分，上海至香港的時間由19小時34分縮短至11小時14分，沿途經過石家莊、鄭州東、廣州、深圳北等站點，乘客可以上車就休息、睡一覺就抵達。此次高鐵動臥列車的開行不僅將進一步便利香港與內地間人員往來，也將持續助力遊客們持續“北上”“南下”。
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