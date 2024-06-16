中評社北京6月16日電／據人民日報報導，“上海到上海虹橋？”6月15日，家住上海市寶山區的尤嘉和丁佳乘高鐵去江蘇蘇州看演唱會，在站台上看到電子屏心生疑惑，“該不會買錯票了吧！”她們掏出手機確認，沒買錯票。“原來是前幾天刷屏的‘從上海到上海’的列車，沒想到坐上了首發！”尤嘉說。



當日，G8388次列車從上海站出發，沿途停靠蘇州、無錫、常州、鎮江、南京、合肥、安慶、池州、黃山、杭州、嘉興等城市的19個站點，歷經8小時9分，單向行駛里程超1200公里，最終回到上海虹橋站。這是首條連接長三角三省一市的環線高鐵，“軌道上的長三角”新增一條環形“走廊”。



從事物流行業的丁佳經常在長三角城市出差。以前她會開車出行，近年來，隨著長三角鐵路網絡越織越密，她更傾向於坐高鐵。“省時又省力，路上還能休息一會兒。”丁佳說。



丁佳說出了許多長三角通勤人的心聲。數據顯示：截至今年5月，長三角已有26條高鐵，營業里程超7200公里，動車組開行範圍覆蓋除浙江舟山以外的所有地市。



“長三角區域的經濟活動和人口總量對鐵路的運營和管理提出了更高要求。”華東師範大學城市發展研究院院長曾剛說。



隨著池黃高鐵開通運營，其與滬寧高鐵、寧蓉鐵路、京港高鐵、寧安鐵路、杭昌高鐵、滬昆高鐵共同組成的環線高鐵呼之欲出。硬件條件已經具備，但“一車直達”十分考驗列車的運營與管理。“許多線路的運力十分繁忙，再加開一條環線，需要對現有鐵路資源進行重組，列出最佳選項。”中國鐵路上海局集團有限公司運輸部高級工程師楊秀志說。



坐上車，尤嘉和丁佳研究起了沿途城市的旅遊，“坐高鐵，可以環游長三角了，在每個城市走走停停，更加方便了。”兩人已約好下個假期坐環線游覽江南園林、皖南山區、湖泊島嶼。