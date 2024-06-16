中國網劇正走向“無時差”觸達海外觀眾

中評社北京6月16日電／據工人日報報導，5月11日，優酷白夜劇場推出的劇集《新生》登頂全球流媒體平台Netflix日榜，超過了霸榜多日的韓劇《眼淚女王》。《新生》一經推出，便在全球範圍內引發了收視潮和討論潮。有海外華人驚呼“國劇已經進化成這樣了！”



從電視劇《我的阿勒泰》《隱秘的角落》《漫長的季節》等現實題材劇集的走紅，到《慶餘年》《長月燼明》《與鳳行》等古裝劇在國際媒體網站上的熱播，以及各類微短劇的興起，不論是劇集質量，抑或“上新”速度和題材種類，已然有當年美劇、韓劇、日漫火遍全球的態勢。



多題材講好中國故事



3年前，為了學習中文，加拿大人凱文養成了一個習慣——看中國網劇。中國的古裝劇是他經常觀看的類型。“古裝劇有歷史的厚重感，我可以從中瞭解很多中國文化，比如服裝和生活習慣等。它的劇情也總是能給我帶來很大的驚喜。另外，我覺得中國的網劇有種暗流湧動的感覺，留給大家很多遐想空間。”



除了以鮮明的文化辨識度而受到海外觀眾喜愛的古裝劇，聚焦中國人當代生活的現實題材劇集也逐漸在國際傳播中占有一席之地。第18屆首爾國際電視劇大賞上，《漫長的季節》獲得最佳迷你劇獎。



90後新加坡人秋怡最喜歡的中國網劇是《開端》。“劇情緊凑，設定新穎，引發思考，這些都是這部劇比較吸引我的地方。”她說，現實題材的劇集不僅能讓她看到社會的“角落”，還能引起共鳴。



國家廣電總局發展研究中心發布的《2023中國劇集發展報告》顯示，近年來，中國電視劇出口額保持快速增長，2022年，全年出口額達到8274萬美元，同比增長45.6%。與之相對，出口部數和時長也顯著增長。2022年，中國電視劇出口803部次14.2萬集共10萬小時，比2021年的714部次增長12.25%。

