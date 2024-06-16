我國53%的可治理沙化土地得到有效治理

中評社北京6月16日電／據新華社報導，加強荒漠化防治，關係到我國生態安全。國家林草局有關負責人6月15日表示，我國高度重視荒漠化防治工作，特別是黨的十八大以來，持續加大“三北”等重點生態工程建設力度，推進科學化、規模化治沙，53%的可治理沙化土地得到有效治理。



今年6月17日是第30個世界防治荒漠化與乾旱日。國家林草局15日在京主辦了第30個世界防治荒漠化與乾旱日紀念活動。



記者在紀念活動的啟動儀式上瞭解到，“三北”工程區累計完成造林4.8億畝，治理退化草原12.8億畝，森林覆蓋率由1978年的5.05%提高到13.84%，退化草原面積由2004年的85%降低到70%左右，重點治理區實現了由“沙進人退”到“綠進沙退”的歷史性轉變。



據監測，近10年來，北方地區春季年均發生9.2次沙塵天氣過程，與近30年同期年均12.5次相比，呈現次數減少、強度減弱的趨勢。



據瞭解，沙區生態環境的改善，帶動了畜牧養殖業和林果業發展，促進了區域經濟發展。沙區年產幹鮮果品4800萬噸，年總產值可達1200億元。在華北、東北等糧食主產區，依托農田防護林網，4.5億畝農田得到有效保護。



在當天的紀念活動現場，還舉辦了“走近荒漠”大講堂、“走近荒漠”科普講座，以及“荒漠的真、善、美”生態影像展、荒漠化知識互動答題、荒漠化自然教育青少年體驗等一系列宣教活動，以大力弘揚“三北精神”，全方位增進公眾對荒漠、荒漠化防治、沙塵天氣的科學認識。