河南確山：汩汩渠水潤農田

中評社北京6月16日電／據新華社報導，正值“三夏”時節，河南駐馬店市南部的確山縣，田地裡玉米種子已經播下。確山縣已連續近兩個月無有效降雨，全縣各地出現不同程度旱情。



“突、突、突……”田地旁的道路一側，抽水機馬達轟鳴，將附近河流和水庫的水抽入溝渠。如今，在確山縣田間地頭，隨處可見幹部群眾引渠灌溉、抗旱保苗的身影。



55歲的李毛孩是任店鎮王班莊村種糧大戶，流轉土地300多畝，他和附近村民正手持水管用溝渠中的水澆地。“前段時間剛把玉米種子播下，往年玉米苗能長到小腿這裡了，如今只是剛出苗。”李毛孩有點憂心。



談到今年的變化，李毛孩說一個是格外忙。“我已經連續忙了10多天，還雇了5個人，每天幫忙澆地。”由於地塊小，沒有用自動噴灌設備，人工澆地效率較低。另一個變化是種地成本上升了。“以前靠天收就行，自然降雨就夠用，如今澆地的水、柴油、人工成本都增加了。”李毛孩說。



雖然缺乏有效降雨，但確山縣水資源比較充沛，為當地應對旱情提供了水源保障。確山縣有流域面積30平方公里以上河流29條，縣城南邊還有薄山水庫，目前蓄水量1.8億立方米，水質清澈純淨。多年前，當地修建了很多幹渠、支渠，“旱能澆、澇能排”。“過去主要用於排澇的溝渠今年抗旱派上用場了。”確山縣任店鎮黨委書記王巧雨說。



據王巧雨介紹，當地政府兩周前緊急下撥資金購買了水泵等設備，將薄山水庫的水抽調到幹渠、支渠等，方便群眾澆灌。當地黨員幹部等還組成抗旱服務隊，下沉一線，及時幫助群眾解決澆水等實際困難。



據介紹，目前存在的問題是，能夠通往群眾田間地頭的毛渠還不是特別完善，個別地塊離溝渠比較遠，有的群眾澆地還存在一定困難，但現階段基本能覆蓋80%的田地。另外確山縣西部山區部分丘陵地帶因為自然條件局限，灌溉水很難覆蓋。

