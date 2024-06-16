劉國中調研時強調精心做好抗旱保夏播

中評社北京6月16日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中15日到河北調研當前旱情和農業抗旱工作。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於抓好糧食生產和防災減災的重要指示精神，按照黨中央、國務院部署，落實責任，迅速行動，科學調度水利工程，精心做好抗旱保夏播，夯實秋糧豐收基礎。



近期黃淮海部分地區持續高溫乾旱，對夏播和已出苗作物生長帶來不利影響。劉國中來到保定市，走進田間地頭察看土壤墒情和旱情，與種糧農民和一線農技人員交流，實地調研農業抗旱灌溉情況，瞭解夏收夏播夏管進展。他強調，夏播糧食面積占全年糧食面積的四分之一，克服高溫乾旱影響、搶抓農時抓好夏播，對奪取全年糧食豐收意義重大。要統籌調配和科學調度抗旱水源，充分發揮大中型灌區作用，加強農業節水，切實保障作物適時播種和已出苗作物灌溉需求。要根據氣象條件和各地夏播需求，適時科學開展人工增雨作業。要強化農業抗旱技術指導和服務，因時、因地、因水、因苗開展抗旱灌溉和田間管理，分類落實造墒播種、播後澆“蒙頭水”等抗旱措施。對因旱確實難以適期播種的地塊，要指導支持農民改種抗旱作物，盡量減少旱情帶來的影響。要繼續抓好氣象預測預報，加強水情監測和用水形勢研判，加密旱情監測會商，為科學應對提供支撐。



劉國中強調，目前正處於“三夏”大忙時節，各有關地區和部門要強化責任擔當，加強協同配合，持續抓好農機調度、交通保暢、夏糧收穫和收購收儲等，確保夏糧顆粒歸倉。要堅持抗旱防汛兩手抓、防止旱澇急轉，落實大面積提高單產措施，嚴密防範病蟲害，全面做好抗災奪豐收各項工作。