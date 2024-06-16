以色列將在加沙南部實行“軍事活動戰術暫停”

中評社香港6月16日電／以色列軍方16日宣佈，將在每天一段時間內在加沙地帶南部地區實行“軍事活動戰術暫停”，以便人道救援物資出入。



新華社報導，軍方在一份聲明中說，軍事活動戰術暫停將從當地時間8時開始，一直持續到19時，將會每天進行，直至另行通知。

