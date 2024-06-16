中評社北京6月16日電／網評：G7峰會 喧囂過後，困局依舊



來源：光明日報 作者：馬 賽



6月13日至15日，七國集團（G7）峰會在意大利普利亞大區法薩諾市舉行，與會各國領導人圍繞俄烏衝突、中東局勢、亞太、非洲、移民、人工智能、氣候變化、能源和糧食安全等主要議題進行了討論。峰會前，輪值主席國意大利躊躇滿志，總理梅洛尼信誓旦旦地表示，“七國集團峰會務必努力取得具體成果”。然而從會議結果看，此次峰會依舊是“雷聲大雨點小”，未能在全球重大問題上給出令人信服的解決方案。



“心不在焉”的G7領導人



面對各自國內嚴峻的政治形勢，參會的各國領導人普遍有些“心不在焉”。剛剛在歐洲議會選舉中遭遇慘敗的法國總統馬克龍即將面臨國民議會選舉的重大考驗，德國總理朔爾茨領導的社民黨在歐洲議會選舉中同樣表現不佳，英國首相蘇納克所在的保守黨很可能會輸掉7月初的大選，加拿大總理特魯多支持率一路下跌，日本首相岸田文雄受困於黨內鬥爭和政治黑金醜聞，美國總統拜登則面對著大選競爭對手特朗普的強勢挑戰。特朗普如果卷土重來，或將再次引發整個西方聯盟的劇烈震蕩。美國“政客”新聞網以《六只跛腳鴨和梅洛尼》為題諷刺稱：“在意大利舉行的七國集團峰會看起來更像是最後的晚餐，而不是西方力量的展示。”



七國集團的困局還遠不止如此。近年來，G7各國政局紛亂、經濟疲軟、社會矛盾激化，國內生產總值總量在全球經濟中的占比不斷下降，既無力繼續引領國際社會應對全球挑戰，也無心真正解決影響世界發展的根本性問題。聯合國規定，發達國家每年至少應將其國內生產總值的0.7%用於對外援助。而七國中衹有德國越過了這一門檻，美國更是年年排名倒數。而美西方在國際事務中屢屢表現出傲慢與“雙標”，將G7徹底變為地緣政治工具的做法，更是讓國際社會進一步認清了其道德虛偽的強權政治本質。



為了體現七國集團向世界開放的態度，本次峰會還邀請了印度、巴西、阿根廷、土耳其、阿聯酋、約旦、突尼斯、肯尼亞、阿爾及利亞、毛里塔尼亞等發展中國家參會。其主要目的不外乎兩點：一是加強與新興和發展中經濟體的聯繫，實現供應鏈“去風險”和多元化，減少所謂的“對華經濟依賴”；二是借機拉攏“全球南方”，與金磚國家合作機制爭奪國際影響力，擺脫“西方對抗其他國家”的尷尬局面。不過從以往經驗看，鬆散的“G7＋N”模式虛多實少，根本發揮不了實際作用。

