中評社北京6月16日電／網評：彰顯兩岸主流民意守護中華共同家園



來源：新華社 作者：新華社記者



鳳凰花開，鷺島迎賓，第十六屆海峽論壇大會15日在福建廈門舉行。今年海峽論壇延續“擴大民間交流、深化融合發展”主題，在台海形勢更趨複雜嚴峻的當下，為關心和期盼兩岸關係發展的人們給出一個篤定答案。無論台海形勢如何變化，大陸方面始終尊重、關愛、造福台灣同胞，積極把握兩岸主流民意，堅定推動兩岸交流交往交融，讓兩岸同胞在交流中交心、在交往中增信，共同守護、建設好中華民族共同家園。



人之相識，貴在相知﹔人之相知，貴在交心。自2009年首次舉辦以來，海峽論壇始終堅持“民間性、草根性、廣泛性”定位，不斷豐富內涵、創新形式、提升實效，已成為規模最大、涉及範圍最廣的兩岸民間交流盛會。本屆論壇期間，基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊精彩不斷，50場活動亮點紛呈。台灣政黨代表、行業代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓約7000人踴躍參會。紅火熱絡的場景，生動體現兩岸交流往來生生不息的澎湃動力，充分彰顯兩岸要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。



海峽論壇的舉辦地福建是台灣同胞最主要的祖籍地，是大多數島內民眾的原鄉，也是兩岸交流往來、融合發展的前沿。2023年9月，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》公布。近一年來，中央和國家機關有關部委出台一系列配套文件和具體舉措，福建省制定有關實施意見，在促進閩台人員往來、便利台胞在閩工作生活、扶持台資企業發展等方面取得積極成果。本屆海峽論壇上，不少在閩台胞分享親身體會，“點贊”以通促融、以惠促融、以情促融，期盼在共建兩岸融合發展示範區中利益更多、福祉更實、未來更好。



兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年。本屆海峽論壇上，青年論壇、體育嘉年華、影視季、青年新媒體論壇等內容形式多樣的青年交流活動尤為亮眼。兩岸青年暢談經歷見聞，共同感知兩岸歷史文化連結，分享中國式現代化的發展機遇和廣闊前景。青春同心創未來，攜手打拼謀復興，一系列交流活動中，兩岸青年有所感、有所得，生動詮釋了交流交心、互學互鑒的深情厚誼和為兩岸關係和平發展、融合發展增添新鮮血液的青春擔當。



與大陸方面堅持不懈擴交流、促融合形成鮮明對比的，是民進黨當局罔顧民意、變本加厲的“脫鉤斷鏈”。從2016年5月上台以來，民進黨當局百般阻撓限制兩岸交流合作，對台灣民眾參與包括海峽論壇在內的兩岸交流採取各種或明或暗的手段打壓、恐嚇，大肆製造“綠色恐怖”。今年5月20日賴清德就任台灣地區領導人，更是拋出極具挑舋意味的“台獨自白”，引發各界對台海形勢更加緊張動蕩的憂慮。舉辦第十六屆海峽論壇的消息公布後，民進黨當局“膝跳反射”式採取限制和打壓措施，不但禁止在台灣境內舉辦與海峽論壇相關的任何活動，還試圖阻止台灣同胞赴大陸參與論壇活動。

