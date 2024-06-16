國際卡組織加速佈局中國市場

中評社香港6月16日電／開業一個多月，萬事網聯信息技術（北京）有限公司在中國市場佈局又有新進展：和合作銀行不斷推出全新“中國萬事達”卡，同30餘家電子錢包開展合作，拓展日常消費及汽車、地產等大額消費用卡場景……



萬事網聯是萬事達卡公司與網聯清算有限公司在中國境內共同發起設立的合資公司，于2023年11月獲得銀行卡清算業務許可證，標誌著中國銀行卡清算市場有序對外開放再進一步。



新華社報導，自今年5月9日正式開業以來，萬事網聯加速佈局中國市場，銀行卡產品、線上錢包綁卡、線下受理點規模不斷擴大。截至目前，已有16家銀行上線了數十款全新“中國萬事達”銀行卡產品。



萬事網聯首席執行官鄭笑非向記者介紹，消費者可使用“中國萬事達”卡在全球超1億家商戶消費，也可綁定微信、支付寶、京東、美團等平台使用，還可綁定境外的電子錢包。未來，萬事網聯將推廣“拍卡”非接觸式支付，繼續與錢包機構和發卡行合作，不斷提升支付便利性和安全性。



萬事網聯是中國第二家中外合資的銀行卡清算機構。此前，美國運通在中國境內設立的合資公司——連通公司于2020年6月獲准開業。



據瞭解，連通公司已與多家銀行和非銀行支付機構合作，拓展受理商戶版圖。目前，國內不少品牌酒店、免稅店、餐飲商戶等已能受理美國運通的內卡和外卡。



銀行卡清算市場開放是中國金融業對外開放的重要組成部分。近年來，金融管理部門對外資和內資銀行卡清算機構在設立條件和程序、業務管理等方面設置同等標準，並明確了銀行卡清算機構申請許可的具體流程。



隨著一系列開放舉措穩步推出，“中國銀聯+境外卡組織”的“雙標卡”逐漸淡出市場，外資銀行卡清算機構可通過在中國境內設立商業主體提供人民幣銀行卡相關服務。近期上線的全新“中國萬事達”銀行卡均為衹有萬事達標識的“單標卡”。



“我們非常看好中國市場，這個市場足夠大，我們有信心把業務做好，帶來更多差異化、精細化的服務和清算領域技術。”萬事網聯董事長、萬事達卡國際總裁凌海對記者說。



在他看來，在華展業有不少有利條件：一是隨著全球經濟復甦，跨境遊、跨境電子商務蓬勃發展，跨境支付需求更加旺盛；二是中國正在構建全渠道、多元化、與世界更兼容的支付生態，萬事網聯展業恰逢其時；三是萬事網聯的業務雖然從零起步，但萬事達卡已在中國經營37年，積累了豐富的跨境支付經驗和龐大的客群。



記者瞭解到，自1987年進入中國市場，萬事達卡已在中國累計發行超過1億張卡片，發展了數十家會員機構，發行數百款卡產品。



上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，支付體系的完善是中國金融體系發展的基礎，批准境外銀行卡清算機構進入國內市場，有利於構建有效競爭、合理穩健的銀行卡清算市場結構，深化中國支付行業供給側結構性改革。



作為萬事網聯的中方股東，網聯清算公司黨委書記羅延楓表示，投資並支持萬事網聯成功展業，是推動支付清算市場多元化發展的重要一步，更是積極落實中國金融業高水平對外開放政策的具體體現。



“萬事網聯在華積極展業，體現出我們持續深耕中國市場的決心。”萬事達卡亞太區總裁史睿說，萬事達卡見證並參與了中國令人興奮的發展歷程，越來越“絲滑”的支付體驗讓每個人受益，萬事達卡也期待為中國消費者帶來更美好的支付體驗。