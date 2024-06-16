港京滬動首發　乘客興奮忙打卡

上圖：在香港西九龍站開往北京西的高鐵動臥列車首發班次上，參與遊學團的學生坐在臥鋪上開心合照。中圖：D910車次開往北京西的列車昨日傍晚在西九龍站開出。下圖：首發列車上的餐卡布置得色彩繽紛，在晚飯時間座無虛席，服務員為乘客細心解答疑問。 中評社北京6月16日電／據大公報報導，“十分興奮！”“迫不及待想要體驗！”6月15日晚，香港西九龍站至北京西站、上海虹橋站的夕發朝至高鐵動臥列車正式開通。搭載著滿車體驗高鐵新服務的旅客，開啟了香港京滬間夕發朝至，雙向而行的新旅程，令兩地聯繫更密切。同日早上，許多香港旅客已從西九龍站乘坐首列增開往張家界西站的高鐵列車，展開了湖南之旅。



全國鐵路同一日實行新的列車運行圖，京廣高鐵全線按時速350公里高標運營，部分城市亦增開班次，灣區旅客出行更快捷，港粵與湖南逐步形成了“3小時交通圈”。



“高鐵越來越快，港人去內地各大城市真是越來越方便！”



開往北京與上海的高鐵動臥列車班次D910與D908，接載約1000名乘客，分別於晚上6時24分和7時49分從香港西九龍站出發。對向開行車次D909、D907亦於當時8時許從京滬分別開出。這四班次列車的開行，標誌著北京、上海與香港間的普速直通車Z97／98、Z99／100次正式提質升級為高鐵動臥列車。北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24時31分、19時34分壓縮至12小時34分、11小時14分，京港、滬港間實現夕發朝至，香港與內地間人員往來更加便利。



同日開新線 特區感謝中央支持



能夠坐上首列“夕發朝至”列車，大部分乘客都表現興奮，對這個全新的北上體驗大感滿意，更有乘客表示，希望可乘搭高鐵到全國各地打卡。



香港鐵路有限公司（港鐵）聯同香港特區政府運輸及物流局局長林世雄，以及多名香港特區立法會議員，昨日在站台歡送乘搭首班高鐵動臥列車的乘客。當日亦乘坐動臥列車前往北京的林世雄表示，除了前往京、滬高鐵動臥列車首發之外，當日亦是香港西九龍往返張家界西的新線開通首日，新增了邵陽、懷化南、洞口、鳳凰古城、吉首東及張家界西六個站點，令香港直達內地站點增至78個。特區政府感謝中央的支持，未來將繼續努力，深化兩地居民往來，帶動香港旅遊業發展。



“乘客可在香港西九龍站進行‘一地兩檢’，車程也大幅縮短，好受乘客歡迎。”港鐵行政總裁金澤培說。



同日早上首發的香港西九龍前往湖南張家界的高鐵清晨8時30分準點開出，乘客下午抵達張家界展開湘西風情之旅。他們興奮地說，“張家界很美，早就知道這裡是電影《阿凡達》的取景地，現在直接坐高鐵來實在太方便了。”

