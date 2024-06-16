長者大讚動臥舒適　港生圓北京遊學夢

上圖：乘搭首發列車的乘客，皆獲贈紀念品。下圖：來往京港及滬港的動臥列車昨日首發，在出發前眾人大合照，難掩喜悅。 中評社北京6月16日電／據大公報報導，高鐵香港段來往西九龍站與北京西站及上海虹橋站的動臥列車昨日首發，大受歡迎，車票早已售罄。旅客們昨日傍晚興奮登車，感受“夕發朝至”的新鮮體驗。



有參與動臥首發車旅行團的團友表示，希望親睹首都的繁榮，對老人家來說，乘搭臥鋪較航機舒適。有遊學團學生說，作為中國青年，首發日搭高鐵上北京，感受到國家的鐵路發展愈來愈迅速，覺得非常有意義。有旅行社負責人表示，坐高鐵前往北京的性價比，可與航機形成良性競爭，首發團反應踴躍，推出半天已爆滿。



高鐵首班京港臥鋪列車，昨日傍晚6時24分，在西九龍站開出，預計今早6時53分抵達北京西站，途經5個車站，包括深圳北、東莞南、廣州、長沙南和石家莊，全程12小時30分。而首班前往上海的動臥列車，在昨晚7時49分開出，預計今早6時45分抵埗，車程約11小時。兩班動臥列車均有16卡車，可載約600名乘客，由13卡臥鋪、1卡餐車及2卡二等座車廂組成。



昨日，未到上車時間，旅客們已迫不及待地在閘門外等候，希望第一時間登上列車，月台上的車務人員拿著首發車的打卡裝飾迎接，吸引不少旅客拍照留念。上車後，不少乘客安置妥當，便直奔餐卡，品嘗美食，有三五知己買上幾支啤酒，邊喝邊暢聊旅途的樂趣。有旅客從行李箱拿出糉子等餐食，和朋友分享，談笑風生。



大學生：感受高鐵便利



70多歲的鍾氏夫婦參加旅行團，乘坐首發車前往北京，鍾太說，中國高鐵的技術非常先進，今次很想趁機會體驗一下，並看看北京的繁榮，心情很激動。她說在高鐵睡一晚，就到達目的地，省卻很多時間。動臥包廂內有4個床位，空間很寬敞，對老人家很好，沒有什麼壓力。她說，感受到兩地交通往來更便利，為商務和旅遊人士提供很好的機會。



香港中文大學的梁同學參加大學生北京暑期實習團，梁同學說，很想體驗睡一晚就到北京的感覺，途中可以認識更多朋友，互相增進感情。作為中國青年，在首發日搭車上北京，感受高鐵帶來的便利，覺得非常有意義。以後多了一個出行方式，同時減少住酒店的成本，非常值得考慮。



前往上海的旅客林先生說，以往到華東一帶遊玩，需搭飛機到上海，再轉乘大巴去杭州、蘇州等地，體力消耗很大，老年人未必吃得消。現在有高鐵動臥到華東，不但省下一天住宿費，而且睡醒就可直接去景點遊玩，性價比高，對老年人更輕鬆。

