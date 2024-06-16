港青內地法律實習　瞭解國家法制

圖：律政司司長林定國昨日出席“香港青年內地法律專業實習計劃2024”啟動禮，與嘉賓及學員們合照。 中評社北京6月16日電／據大公報報導，“香港青年內地法律專業實習計劃2024”啟動禮昨日在港舉行，超過100名來自本地、內地及英國法律學院的學生參與今年度的實習計劃。



律政司司長林定國致辭時表示，計劃除有機會到內地一些法院和仲裁機構之外，也很有心思安排同學到一些內地大企業實習，這是很好的經驗，期望同學們在這趟旅程後，對國家政治和法律體制有更深入的瞭解，唯有明白國家所需，年輕人才能於未來發揮自己所長，為香港和國家的長足發展貢獻力量。



“如要形容這個計劃，用‘王牌’這個字我也不反對，因為我有調研過，今時今日似乎類似的活動在規模上或內容豐富方面，如果它認第二，應該也沒有人敢認第一。”林定國說，香港是一個很小的地方，但我們的機會真的不限於香港。香港作為世界唯一中英雙語的普通法地區，以及中國唯一的普通法地區，年輕人應該思考如何發揮優勢，助力香港及國家發展。他還表示，相信同學過去可能都是從書本或媒體上接觸內地法院或仲裁機關，但“道聽途說”和親身經驗不能比較。



行程豐富 參觀重點國家部委



林定國又在社交平台上表示，今次計劃行程非常豐富，除了讓同學在與法律實務緊密相關的律師事務所、企業法務部門及仲裁機構實習外，主辦機構國際青年法律交流聯會更貼心安排同學們參觀重點國家部委，同學們可以親身與當地人員交流學習，他相信大家對不同國家機構的職能，以及在國家法治建設中重要角色能增進認識。



林定國又建議同學除努力學習外，亦可透過實習計劃主動結交不同的內地朋友，掌握內地社會及法律制度發展的最新情況，同時亦希望同學們可以擔任香港法治的宣傳大使，讓內地朋友多瞭解香港普通法制度的特色和實踐情況，一同說好香港故事。