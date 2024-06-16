蔣萬安：為罷免而罷免不是好事

中評社台北6月16日電／“國會”改革法覆議案21日將表決，藍綠陣營為此發起地方宣講，罷免藍綠“立委”聲音也逐漸出現。台北市長蔣萬安表示，支持“國會”改革及各地宣講，讓民眾清楚“國會”改革的重要性和必要性，但他自己的行程則以市政為主，為罷免而罷免當然不是好事，大家都很清楚誰有認真捍衛民主。



中時新聞網報導，蔣萬安指出，他支持“國會”改革，立場堅定且一致，也支持各地宣講，讓民眾清楚“國會”改革的重要性和必要性，瞭解“國會”改革內容的方向以及未來如何強化“國會”監督的力量，是好事不是壞事。除“國會”改革案外，“立委”也會在宣講中聽取民眾對民生議題的聲音，並將意見帶到“國會”推動好的法案。



至於蔣萬安是否會拿起麥克風，參與宣講，蔣萬安則說，相關行程安排以市政為主，還要看規畫和行程安排。針對民眾21日將集結在“立院”外青島東路決戰，警局則會依照相關規定、過去經驗做好維安，隨時向他回報資料、掌握情資做滾動式檢討。



另，“國會”改革也掀起“立委”罷免潮，媒體追問，為罷免而罷免是好事？蔣萬安回覆，大家都很清楚新“國會”哪些委員有認真監督施政、捍衛民主，得道多助，為罷免而罷免當然不是好事，所以大家應該持續關注各項法案推動，只要推出福國利民、照顧民生的法案，各黨團都會在“國會”好好討論。