劏房最低面積　擬限7至10平方米

圖：何永賢聯同區議員及一批劏房戶，參觀彩興路項目樣板單位，並鼓勵有需要人士把握機會申請。 中評社北京6月16日電／據大公報報導，記者伍軒沛報導：政府推出的第一批簡約公屋本月24日起接受申請，數十名劏房居民昨日參與簡約公屋“睇樓團”，實地參觀牛頭角彩興路項目的樣板單位，房屋局局長何永賢在現場為居民解說，鼓勵居民把握機會在7月15日前遞交申請表，可獲優先處理。“解決劏房問題”工作組將於八月向行政長官李家超交報告，何永賢在電台節目表示，工作組收集到的意見認為，劏房最低面積應介乎7至10平方米，另有高度等準則。



首批接受申請的簡約公屋單位共有4400個，分別位於牛頭角及元朗，採用四級加分計分制。何永賢表示，本港社會結構以家庭為重心，所以設計與編配以家庭為核心，但強調單身人士也可申請，若居住在山邊寮屋、工廈劏房等惡劣環境，也可獲加分。



何永賢繼前日與立法會議員落區到深水埗，為劏房居民解答有關申請簡約公屋的疑問，昨日聯同區議員與一些劏房家庭，參觀牛頭角簡約公屋的樣板單位，其間遇到自行往參觀的一個家庭，於是邀請他們一起去看樣板單位。房屋局在下周一（24日）前，向符合申請資格的輪候公屋住戶寄出申請表，她鼓勵大家留意信箱，把握機會交回表格。



將分批分優次取締劏房



就規管劏房最低標準，何永賢說，工作組顧問團隊已到逾2000個劏房收集資料，對於有多少劏房會被淘汰，她說要待內部研究具體數據，但稱暫時聽到的建議包括，最低面積大約7至10平方米，報告的最終建議亦會以此作為參考，另會涵蓋單位高度等標準。



何永賢說，取締不適切居所一定要按部就班，不能太急，“當我們的傳統公屋、過渡性房屋及簡約公屋有五萬個單位在手，就能籌謀”，而且可以分批、分優次取締，強調不會有人因而流離失所。她說不合規格的劏房可以糾正，例如重新裝配獨立水錶及電錶，可設立登記期及寬限期。她並說，現時的劏房租金不合理，面積約8至10平方米的房間，月租高達7000元，“相信當有更好選擇，根本就不會有人要這些產品（劏房）。”