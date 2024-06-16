一張高考試卷的分數怎樣“出爐”

6月14日，評卷教師在天津師範大學評卷點評卷。（來源：新華社） 中評社北京6月16日電／據新華每日電訊報導，一張高考試卷從離開考場到得出分數，需要經過哪些環節？



目前，各地高考評卷工作正在平穩有序進行中。記者走進上海、天津、重慶、貴州等地評卷現場，探尋一張試卷的分數是怎樣“出爐”的。



“考試結束後，考生答卷在公安部門護送下送到評卷場，然後進入收發室，進行統一掃描。”西南大學計算機與信息科學學院副院長廖劍偉介紹，該校評卷點有10餘台高速掃描儀，日均可處理試卷20餘萬份。



記者在西南大學評卷點看到，數據采集組工作人員正緊鑼密鼓地開展試卷掃描工作。試卷掃描完成後形成的數字化數據，將上傳到中心機房，機房再將答題區域進行切割，根據題型、題號分發至相應評卷場。“客觀題直接由機器自動評閱，主觀題由網上評閱小組完成評閱。”現場工作人員說。



“選擇題填塗識別採用光電識別的方式，評分前指派專人錄入標準答案，並採取加密手段進行存貯，防止人為改動。”天津市教育招生考試院高招處處長王鬆嶺說，評分完成後會分別對每科結果進行校驗並組織抽查。



貴州省2024年高考評卷基地評卷工作領導小組副組長羅永祥介紹，主觀題採用一題多評的模式，每道題由系統隨機分配給兩名評卷教師，如果他們所給分數的差值超出允許範圍，則會分配給第三名教師評閱，如果評分結果與前兩位評卷教師分差仍不符合規定，則送交專家組裁定，確保評卷結果經得起檢驗。



記者在上海高考語文評卷點看到，評卷教師面前的電腦上僅顯示系統分配給自己的題塊，他們根據考生作答情況、對照評分細則給出分數。為了確保閱卷細致、準確，教師可將屏幕上的字放大到指甲蓋大小，還可根據喜好設置屏幕背景色，緩解視力疲勞。



“一道主觀題的評閱過程比我想象中更複雜。”重慶考生歐陽宇航告訴記者。



高考評分要做到“分分有據”，“據”從何來？

