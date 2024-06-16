更快！看中國高鐵“新動作”

6月15日，在武漢至深圳北的G875次列車上，動車組司機在確認行車安全裝備狀態。（來源：新華社） 中評社北京6月16日電／據新華每日電訊報導，時速350公里！京廣高鐵復興號動車組列車全線實現；



夕發朝至！北京至香港僅需12小時34分，上海至香港僅需11小時14分。



15日，中國高鐵“新動作”頻出，再迎新跨越。



這一天，復興號智能動車組技術提升版列車亮相京滬高鐵；上海—上海虹橋的超級環線高鐵閃亮登場，橫跨滬蘇浙皖三省一市；全國鐵路實行新的列車運行圖，客貨列車雙雙增加，鐵路運輸能力、服務品質和運行效率再提升……



路網越織越密，行程日益便捷。



一個個數據，印證著中國高鐵的不斷前行：到2023年底，全國鐵路營業里程達到15.9萬公里，其中高鐵4.5萬公里，“八縱八橫”高鐵網主通道已建成80%、在建15%，路網布局和結構功能不斷優化。



“說走就走”，百姓出行半徑隨著“高鐵經濟圈”的擴大而延伸。來自國鐵集團的統計數據顯示，近年來，高鐵的快速發展吸引了大量客流，動車組列車承擔客運比重持續提高。



高鐵飛馳，同時見證中國創新力的快速提升。



回望中國高鐵發展歷程，依靠自主創新，中國高鐵基礎設施和移動裝備水平不斷提升，一步一個台階，經歷了時速200公里、250公里、300公里、350公里。



未來，高鐵列車運行時速還將從350公里提升到400公里。目前，由國鐵集團牽頭實施的CR450科技創新工程正全面推進，其中CR450動車組樣車正在加緊研製，將於年內下線。

