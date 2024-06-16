中國球迷在感謝桑尼什麼

6月11日，泰國隊球員素巴楚（右）與新加坡隊球員斯圖爾特（中）在比賽中拼搶。（來源：新華社） 中評社北京6月16日電／據新華每日電訊報導，國足如過山車般險險擠進世預賽18強的事兒已經過去幾天了，但後續還不斷引發熱搜。最新的新聞是，備受中國網友青睞的新加坡門將桑尼14日呼籲中國球迷停止向他捐錢，並表示將把所得款項全部捐出。



事情的經過頗富戲劇性。11晚，國足雖然0：1不敵韓國，但與國足存在直接競爭關係的泰國隊在與新加坡的比賽中未能淨勝三球，國足得以憑借勝負關係擠掉泰國，晉級18強賽。



當晚，“感謝新加坡”響徹社交媒體和朋友圈，多家媒體的報導直接把“感謝新加坡”寫進標題。而撲出了泰國隊N個必進之球的新加坡門將桑尼得到中國球迷最多感謝，熱情的網友甚至翻出了他在新加坡小吃店的地址和付款二維碼，大批中國網友向他轉賬致意。激動的中國球迷還湧入新加坡旅遊局的官微表達謝意。



國足的極限逃生，出人意料地演繹成一場網絡慶典和中新民間友好交流的非典型案例，包括法新社、《南華早報》在內的多家境外媒體對此進行了報導。



感謝新加坡是應該的，畢竟新加坡賽前已被淘汰，無論丟幾個球其實都無關大局；感謝桑尼是應該的，他奮不顧身的撲救將泰國隊擋在了18強之外，甚至還因戰術性拖延時間吃到了一張黃牌。



另一方面，國足也值得鼓勵。與韓國的實力差距擺在那裡，國足當晚表現出足夠的鬥志和競技狀態。絕大部分的媒體和球迷都認為，0：1的結果是可以接受的。如果不是國足只丟了一個球，新加坡也無法送國足進18強賽。



當然，如果早一點能表現出這樣的狀態，尤其是在沈陽對陣泰國隊時，能更穩妥一些，我們可能就會更多感謝中國隊自己而不是新加坡隊和桑尼。



向桑尼打錢一事有些爭議，但整體上應該是中國球迷們樸素的情感表達。球迷們想傳遞的，不僅是對桑尼“挽救”國足的感謝，更是對他表現出的公平競爭和全力以赴的體育精神的讚賞，互聯網通行的“打賞”成為他們激動、感謝和欽佩之情的出口。



可愛的中國球迷們的情感宣洩值得理解。當然，“打賞”未必是最好的方式，而桑尼已表示會將全部款項捐獻慈善，愛心的傳遞讓此事有了一個更為溫情感人的結局。



回到這次晉級本身，毫無疑問是值得慶祝的。首先國足多了10場高質量的國際比賽，也鎖定了2027亞洲杯的正賽資格，避免了在接下來幾年裡無緣大賽的窘境；其次中國多了世預賽的5個主場，對球市、球迷和足球相關從業者的信心是一個極大的提振，對拉動足球產業、搞活賽事經濟也有重要作用。

