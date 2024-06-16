梁競徽：港味仍是港產片“必殺技”

左圖：近年在內地發展演藝事業人氣滿滿的香港演員梁競徽。＼大公報記者黃洋港攝；右圖：梁競徽曾於《飛虎》中飾狙擊手。 中評社北京6月16日電／據大公報報導，很多人都說香港電影漸走下坡，但近期電影《九龍城寨之圍城》（《九龍城寨》）票房已破億，成為香港電影史上華語片票房第2名，更入選康城影展午夜展映單元。電影成績斐然固然少不了觀眾支持，近年在內地發展演藝事業人氣滿滿的前TVB演員梁競徽，振奮地說：“邊個話香港電影唔得。”而作為演員在內地走紅，梁競徽表示演員要“周身刀，張張利”，訓練有素，只要有優秀作品、用心演出，觀眾便會欣賞支持。＼大公報記者 李宇俊（文） 張凱文、許棹傑（視頻）



兩度入戲院欣賞《九龍城寨》的梁競徽唱出電影中當年膾炙人口的舞曲：“差一分鐘天就黑曬……”眼前的戲迷滔滔不絕剖析《九龍城寨》導演精心布局，包括以獨有的香港舞廳作開場，待舞廳關上大門，搖身一變成為非法打鬥場，再配以精彩動作場面貫穿全套戲，加上優秀的劇本、演員的出色發揮、場景悉心搭建，高度還原80年代初期九龍城寨的風貌，一套地道港產電影成功俘虜香港、內地及東南亞等地戲迷，票房屢屢報捷。



“香港電影仍大有市場”



他侃侃而談香港的電影、美食等包含獨有的文化元素：“魚蛋、雞蛋仔、茶餐廳極具香港特色。”不少世界各地遊客慕名而來，所以香港有“美食天堂”美譽。至於香港電影，出產過不少叫座叫好的作品，他說不少外國動作電影都向成龍、元彪及甄子丹等致敬，至於周星馳的作品，很多外國導演及演員都讚譽有加：“這些都很值得我們驕傲！”



過去有指香港電影漸走下坡，梁競徽以《九龍城寨》的成功證明香港電影仍大有市場，而另一套香港電影《毒舌大狀》內地上映叫好叫座，在香港贏盡口碑，票房創下1億零640萬元港幣，打破12年來西片壟斷十大紀錄。



梁競徽以《九龍城寨》及《毒舌大狀》的成功指出，能完全呈現本地文化色彩，做好自己範疇，才是電影的魅力所在。



香港電影發展局為支持香港電影公司及推動香港導演的製作，合資格的電影計劃，製作預算必須在港幣2500萬元至港幣1.5億元之間，獲批電影須在香港電影院公開上映；若成功在內地電影院公開上映，電影計劃將會獲港幣1000萬元的政府融資。梁競徽坦言：“能在內地上映並不代表就是好作品，而製作預算未符合標準也不能證明該電影不優秀”，所以不能一概而論。他以《九龍城寨》彈起為例，認為政府應大力推廣本地電影，也能趁勢推廣香港本地文化。梁競徽拋出思路：“拍戲常到的九號碼頭、南灣一帶的漁船，甚至是長洲及大嶼山，很多地方都可以吸引遊客前往。”現時內地及香港兩地交往頻繁，交通十分便捷，梁競徽提到很多遊客都喜歡到香港特色景點“打卡”，若再賦予電影色彩，可加深內地觀眾對香港的認識，有助電影打入內地市場。



不過，梁競徽以自身經驗笑言，香港藝人要打入內地廣闊市場並不容易：“只要你的電影能在大灣區沿岸沿線叫座叫好，已經算是相當成功。”

