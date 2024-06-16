以軍稱在加沙南部局部“戰術性暫停軍事活動”

中評社北京6月16日電／據央視新聞報導，當地時間16日早間，以色列軍方發布通告稱，為了使更多的人道主義援助物資進入加沙地帶，在與聯合國和其他國際組織討論後決定，從15日開始，每天8時至19時，在加沙地帶南部凱雷姆沙洛姆過境點到薩拉赫丁路再向北延伸的區域，以軍將“戰術性暫停軍事活動”，直至另行通知。